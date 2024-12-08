Gürsu Belediyesi 100. İstihdam Buluşmasını 'Kadın Girişimciliği ve İstihdamı' Teması ile Düzenliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gürsu Belediyesi 100. İstihdam Buluşmasını 'Kadın Girişimciliği ve İstihdamı' Teması ile Düzenliyor

Gürsu Belediyesi 100. İstihdam Buluşmasını \'Kadın Girişimciliği ve İstihdamı\' Teması ile Düzenliyor

Gürsu Belediyesi, 11 Aralık'ta düzenleyeceği 100. istihdam buluşmasında, iş arayan kadınlar için özel iş fırsatları sunacak. 'Kadın Girişimciliği ve İstihdamı' temalı etkinlikte, birçok kurumsal firma yer alacak.

08.12.2024 09:10  Güncelleme: 09:12
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Gürsu Belediyesi, istihdam buluşmalarının 100'üncüsünü 'Kadın Girişimciliği ve İstihdamı' teması ile Bursa'nın en kurumsal firmalarını Gürsu'da ağırlamaya hazırlanıyor. 100. buluşmada iş arayan kadınlara yönelik birbirinden özel iş fırsatları sağlanmış olacak.

Gürsu Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Kollektif Kariyer Merkezi, bu zamana kadar beş yıllık faaliyet süresinde dört bine yakın vatandaşın iş bulmasına aracılık ederken, 5 bin gence de direk olarak etki etti. Gençlere dönük iş arama fırsatları, network seçenekleri sundu. Önce Bursa'ya ardından da Türkiye'ye rol model olan istihdam buluşmalarında 550 vatandaşın firmalarla yüz yüze görüşmesine de yine Gürsu Belediyesi aracılık etti. Belediye binası içinde düzenlenen buluşmalarda başvuru yapan her dört kişiden biri iş sahibi oldu. Kollektif Kariyer Merkezi ofisinde 7 bin vatandaşın da iş arama sırasında kullandıkları özgeçmişleri veri tabanına kayıt edilmiş oldu. Bu sayede iş arama döngüsü de süregelerek devam ediyor.

100. kez düzenlenecek olan İstihdam Buluşması'nın ana teması ise 'Kadın İstihdamı ve Girişimciliği' olarak belirlendi. 11 Aralık Çarşamba günü tüm gün sürecek olan buluşmada, ilçeye servisi olan kurumsal firmalar stant açacak. Kadın çalışanlarının en büyük isteği olan kreş desteği sağlayan firmaların yer alacağı buluşmada vardiya saatleri ve sosyal hakları sunacak kurumsal firmalar Gürsu Belediyesi'ne paydaş olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gürsu Belediyesi 100. İstihdam Buluşmasını 'Kadın Girişimciliği ve İstihdamı' Teması ile Düzenliyor - Son Dakika

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