Gürsu\'da Armuta Özel Kasa Üretimi Başladı

Ekonomi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde coğrafi işaretli deveci ve Santa Maria cinsi armutların üreticilerinin oluşturduğu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Avrupa Birliği (AB) hibesiyle aldıkları makine sayesinde dalından toplanan meyveleri koyabilecekleri kasaların da imalatına başladı.

İlçede 1958 yılında kurulan kooperatif, bünyesindeki toplam 4 bin tonluk 2 soğuk hava deposuyla ağırlıklı olarak armut üreticilerine hizmet veriyor.

Üretimin önemli kalemlerinden meyve kasası ihtiyacının karşılanması konusunda çözüm arayan kooperatif üyeleri, AB projesi hazırladı.

Projenin kabul görmesiyle 280 bin avro hibe alan armut üreticileri, 3 ay önce kurdukları tesiste plastik meyve kasası üretiyor. Ortakları, bölgedeki diğer çiftçiler ile tüccarların kasa ihtiyacını karşılayan kooperatif üyeleri, günde yaklaşık 9 bin kasa imal ediyor.

Kooperatif başkanı Hakan Şener, AA muhabirine, 220 ortaklı kooperatifin bu alanda Türkiye'deki ilk oluşumlardan olduğunu söyledi.

Şener, kooperatifin Arap ülkeleri ve Avrupa'ya meyve ihracatı yaptığını belirterek, "Kooperatifimiz geçmiş yıllarda şeftali üretimiyle uğraşmış, daha sonra armudu bu ovaya getirmiş. Deveci armudu ve Santa Maria armudunun ovamızda çok yaygınlaşmasına vesile olan kooperatifimiz yıllarca ihracatta da öncülük yaptı." dedi.

Bölgede nektarin de üretildiğini vurgulayan Şener, kasa üretiminin ihtiyaçtan doğduğu bilgisini verdi.

Şener, 2022'de armudun bol olduğunu, tüccarların ürünü değerinin altında fiyatlardan aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz o dönemde kooperatif olarak tüccarın armutta 10 lira olarak açıkladığı kilogram fiyatını 15 liraya yükselttik. Üreticiler, kooperatifimize ilgi gösterdi. Dolayısıyla ciddi bir kasa ihtiyacı da doğdu. Kasayı da kendi içimizde üretmemiz gerektiğini düşündük. Bunun üzerine Avrupa Birliğine proje sunduk. Kasa imalatını kendimiz yapmak, geri dönüşümden kasa imalatı ve akabinde ürünün atmosferli paketlenmesiyle ilgili bir proje. Yani komplike bir sistem. Projemizin ilk ayağı faaliyete geçti. İlerleyen süreçte armut kurusu ve armut suyuyla ilgili de projeler hazırlayacağız. Güneş enerjisiyle kendi enerjimizi üretmeyi hedefliyoruz. Ortaklardan ürünü zarar etmeyecek şekilde almayı, dış piyasaya satmayı, herkesin mutlu olduğu bir ortam oluşturmayı hedefledik."

"750 bin adedin üzerinde kasa ürettik"

Hakan Şener, tesiste günlük 9 bin adet kasa üretilebildiğini ifade etti.

Bu üretimin kooperatif ortaklarına büyük yarar sağladığına değinen Şener, "Ortaklarımız ürünü dalından satamadığında, kasa ihtiyacı olduğunda kooperatifimizin ürettiği kasalar imdada yetişiyor. Rekoltenin çok fazla olduğu yıllarda kasa üretimi yapılan planlamanın üzerine çıktığında kasa fiyatları artıyor. Üreticiler bizim kasa imalatımızla fahiş fiyatla karşılaşmayacak. Ortaklarımızın ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.

Sağlam kasa ürettiklerini aktaran Şener, ortakların, tüccarların kendilerinin ürettikleriyle piyasadakiler arasındaki farkı gördüğünü belirtti.

Kaliteli ve normal fiyata kasa üretmeye devam edeceklerini bildiren Şener, "Bulunduğumuz bölgede üreticiler tüccarla da çalışıyor. Tüccarlara da kasa satıyoruz. Bu şekilde kooperatifimize gelir de elde etmiş oluyoruz. Şimdiye kadar 750 bin adedin üzerinde kasa ürettik." diye konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da kooperatifin bu projesiyle, çiftçiye ve tarımdaki çalışanlara destek olmak amacıyla referans olduklarını anlattı.

Kasa üretiminin bu bölgede yapılmasının farklı konularda avantaj sağlayacağını söyleyen Işık, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nden yaklaşık 330 bin avro, Ağaköy kooperatifimize kazandırmış olduk. Avrupa Birliği'nden destek aldığımız projeyle marka değeri oluştu. Aynı zamanda da bu marka değerimizi hem komşu ilçelerimize hem farklı illerden gelen misafirlerimize ve yine Gürsu'da üretim yapan çiftçilerimize de desteğimizle sürdürüyoruz. Kasalara özellikle meyve toplama zamanında çok ihtiyaç oluyor. Bu üretime de destek vererek hem daha uygun maliyetli kasa üretmelerine vesile olduk hem de daha sağlıklı, daha kaliteli kasalar üreterek çiftçimizin yanında olduk."

Işık, kurulan tesiste çevreci üretim yaptıklarını, çok sayıda istihdam sağladıklarını sözlerine ekledi.