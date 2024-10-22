Gürün Bulguru: Doğal Yöntemlerle Üretim

Ekonomi

Yazın güneş kışın fırında kurutuluyor, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde, doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulguru, lezzeti kadar üretimiyle adından söz ettiriyor. Organik yöntemlerle üretilen buğdaydan elde edilen bulgur, yaz aylarında doğal yollarla güneşte kurutulurken kış aylarında ise kurutma fırınlarında işlenerek tüketiciye sunuluyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal yöntemlerle üretilen Gürün Bulguru, bin bir zahmetle sofralara ulaştırılıyor. Organik Zeron buğdayı kullanılarak elde edilen bulgur yaz aylarında kavurucu güneş altından doğal yöntemlerle kurutulurken kışın ise fırınlarda kurutularak üretim sürdürülüyor. Alın terinin bir ürünü olan bulgurlar, kurutma işleminin ardından yıkanıp ayıklanarak tüketime hazır hale getiriliyor. Türkiye'nin birçok iline gönderilen ve birkaç ülkeye de ihraç edilen Gürün bulguru diğer bulgurlardan farklı olarak yağı ve suyu daha çok çekmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Doğal yöntemlerle üretiliyor

İşletme sahibi Fatih Öztürk, doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulgurunun marka değeri olduğunu ifade ederek, " Çok daha iyi bir teknoloji ile düzenli bir şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Bizim ilçemizde üretilen buğdaylarda çok yüksek miktarda gübre ve tarım ilacı kullanımı söz konusu değil. Bunlar minimum seviyede. İmalat bölümünde de herhangi bir koruyucu madde veya renklendirici kullanmadan biz bunu tüketiciye ulaştırıyoruz" dedi.

Kışın üretim fırınlarda devam ediyor

Öztürk, bulgurun yazın güneş kışın ise fırınlarda kurutulduğunu söyleyerek, " Şuan sahada serilme yönetimiyle kurutma işlemi yapıyoruz. Bu işlem sadece yaz aylarında yapılabiliyor. Tonajların kafi gelmemesi durumunda aynı zamanda bizim içeride ki kurutma fırınlarımızda üretim devam etmekte. Fakat kışın sadece hava şartlarından dolayı içeride kurutma işlemi yapıyoruz. Kurutma işleminden sonrada, yıkama ve ayıklanma gibi işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

Birkaç ülkeye ihraç ediliyor

Öztürk, bulgurun birkaç ülkeye ihraç edildiğine değinerek, " Gürün bulgurunun en büyük özelliği farklı buğday türünün kullanılmasıdır. Hem su hem de yağ emiciliği daha fazla olması sebebiyle daha lezzetli oluyor. Şuan için Türkiye'nin yaklaşık 53 ilinde ürünlerimiz bulunmakta olup birkaç ülkeye de ihracatımız davam etmektedir" şeklinde konuştu.