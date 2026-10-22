Habur'da tır şoförleri 1000 lira ödedikleri parkta bekleme ve sevk düzeni istiyor - Son Dakika
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Habur'da tır şoförleri 1000 lira ödedikleri parkta bekleme ve sevk düzeni istiyor

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Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na yük taşıyan tır şoförleri, giriş için 1000 lira ödedikleri parkta bekletilmeden gümrüğe yönlendirilmelerine tepki gösterdi. Şoförler, sevk işlemlerinin belirli saatlere göre düzenlenmesini ve parkın bekleme alanı olarak kullanılmasını istiyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na yük ve akaryakıt taşıyan tır şoförleri, giriş için 1000 lira ücret ödedikleri tır parkında bekleyemeden gümrük kapısına yönlendirilmelerine tepki gösterdi. Yoğunluğa bağlı olarak saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını belirten şoförler, sevk işlemlerinin belirli saatlere göre düzenlenmesini ve tır parkının bekleme alanı olarak kullanılmasını istedi.

Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından Habur'da, yük ve akaryakıt taşımacılığı yapan tırların oluşturduğu yoğunluk, şoförlerin bekleme şartlarını yeniden gündeme getirdi. Sınır kapısına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan yolda bekleyen araçların oluşturduğu kuyruk, yoğunluğa göre 4, 5 ve 6 sıraya ulaşırken, bazı zamanlarda 8 sırayı bulabiliyor. Şoförler, gümrükteki yoğunluğa bağlı olarak yarım saatten 5 saate kadar beklemek zorunda kalabiliyor.

1000 lira park ücreti ödüyorlar, bekleme alanını kullanamıyorlar

Tır parkına giriş için 1000 lira ödediklerini belirten şoförler, tesis içerisinde cami, market, lokanta, berber, duş alanı, lavabo ve kahvehane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanların bulunduğunu ifade etti. Buna rağmen araçlarının park alanından çıkarılarak gümrük kapısına yönlendirildiğini dile getiren şoförler, geçiş sıraları gelene kadar park alanında beklemek istediklerini söyledi.

Bekleme süresinin yarım saat ya da birkaç saat olmasının kendileri açısından fark etmediğini belirten nakliyeciler, araçların gümrüğe sevk edilmesinde belirli bir sistem uygulanmasını talep etti. Şoförler, düzenli bir sevk planlamasıyla hem kuyruk yoğunluğunun hem de araçlar arasında yaşanan sıra karmaşasının azaltılabileceğini savundu.

"Sevk işlemleri düzensiz yürütülüyor"

Tır şoförü Sait Onam, park alanındaki işlemlerin ardından araçların gümrük kapısına yönlendirildiğini belirterek, sevk sırasında düzensizlik yaşandığını söyledi. Yoğunluk nedeniyle araçların birbirinin önüne geçebildiğini ifade eden Onam, bu durumun şoförleri zor durumda bıraktığını kaydetti.

Sevk işlemlerinin belirli saat dilimlerine göre düzenlenmesini isteyen Onam, araçların gelişigüzel şekilde ilerlemek zorunda kalmaması için daha planlı bir sistem uygulanması gerektiğini dile getirdi.

"Tır parkında daha rahat ama çıkartıyorlar"

Tır şoförü Sedat Uçar ise park alanına giriş için ödedikleri 1000 liranın yanı sıra kantar ve diğer giderlerin de kendilerine ek maliyet oluşturduğunu belirtti. Gümrükteki yoğunluğun bekleme süresini doğrudan etkilediğini anlatan Uçar, şoförlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tır parkında beklemelerinin daha uygun olacağını ifade etti.

Park alanında beklemenin yol kenarında saatlerce kuyrukta kalmaya göre daha rahat olduğunu belirten Uçar, yaşadıkları durumu, "Tır parkında daha rahat. Ama çıkartıyorlar" sözleriyle anlattı.

Yol kenarlarında çevre kirliliği oluşuyor

Habur Sınır Kapısı önünde uzun süre araçlarıyla bekleyen şoförlerin yol kenarlarına çöp bırakması da bölgede çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Bekleme alanlarının yetersiz kullanılması ve araç yoğunluğunun yol çevresine yayılması, bölgedeki düzen ve temizlik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Şoförler, hem bekleme şartlarının iyileştirilmesini hem de araç sevk işlemlerinin belirli bir düzen içerisinde yürütülmesini istiyor. Tır parkının işlevine uygun şekilde kullanılması halinde şoförlerin cami, lavabo, duş ve yemek gibi temel ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabileceğini belirten nakliyeciler, yol kenarlarında oluşan yoğunluğun ve çevre kirliliğinin azaltılabileceğini ifade ediyor.

Habur'da yük ve akaryakıt taşımacılığı yapan tır şoförleri, yaşadıkları sorunların giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor. Nakliyeciler, araçların gümrük kapasitesine göre planlı şekilde sevk edilmesini, park alanında bekleme imkanı sağlanmasını ve sıra düzeninin korunmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA
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