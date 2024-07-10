Hacizli araçlarda 'şüpheli araç' kurnazlığı: 'Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar' - Son Dakika
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Ekonomi

Hacizli araçlarda 'şüpheli araç' kurnazlığı: 'Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar'

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Antalya'da haciz yoluyla bağlanan bazı araç sahiplerinin, araçlarını ucuza geri alabilmek için tüm koltukları söktükleri ve bazılarının motorlarını dahil aldıkları ortaya çıktı. En ilginç yöntem ise koltukları söktükten sonra aracı park etmek için şoför koltuğu yerine plastik bidon kullanılması oldu. Bu yöntemler, araç sahiplerinin ihaleye düşük fiyatla girmesini sağlamak veya diğer katılımcıların teklif vermesini engellemek amacıyla kullanılıyor.

10.07.2024 14:43
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Hacizli araçlarda 'şüpheli araç' kurnazlığı: "Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar"

Bazı borçlu araç sahiplerinin bağlanan hacizli araçlarını ihalede ucuza geri alabilmek için tüm koltukları söktükleri, bazılarının da motorlarını dahil aldıkları ortaya çıktı

Bu yöntemlerden en ilginci ise koltukları söktükten sonra aracı bir yere park etmek için şoför koltuğu yerine plastik bidonun kullanıldığı araç oldu

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu:

"Buradaki amaç, ihaleye kendileri girerken parça eksik olduğu için daha düşük fiyata alıyor ya da diğer katılımcıların teklif vermesini engelliyor"

"Demek ki sanayiden gelirken ya da sağa sola park ederken bu bidonu kullanmışlar"

ANTALYA - Antalya'da haciz yoluyla bağlanan bazı araçların sahipleri tarafından ilginç bir yöntemle almaya çalıştığı ortaya çıktı. Koltuklarını ve değerli parçalarını söken borçlu araç sahiplerinin kendi araçlarını polise 'şüpheli araç' ihbarında bulunduğu, ardından yediemin ihalesine girerek aracını ucuza aldığı belirlendi. Bu yöntemlerden en ilginci ise koltukları söktükten sonra aracı bir yere park etmek için şoför koltuğu yerine plastik bidonun kullanıldığı araç oldu. Oluşan görüntü, yediemin otoparkının sahibi v çalışanlarını da hem şaşırttı hem güldürdü.

Antalya'da haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını ihalede geri alabilmek için ilginç ve bir o kadar da kurnaz davrandığı yöntem ortaya çıktı. Bazı borçlu araç sahipleri, yakalamalı haciz bulunan araçlarının motor, iç elektrik aksamı, tekerlekler ve koltuklarını söktüğü, ardından aracını park edip şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Burada park edilen araç, düzenlenen ihalede yine sahibi ya da araya soktuğu kişiler tarafından değerinin altında tekrar geri alınıyor.

Yediemin otopark sahibini de güldürdü

Bu yöntemlerden en ilginci ise koltukları söktükten sonra aracı bir yere park etmek için şoför koltuğu yerine plastik bidonun kullanıldığı araç oldu. Yediemine kaldırılan aracın içinde bir parçasıymış gibi duran bidon, yediemin otoparkının sahibini de çalışanların da hem şaşırttı hem güldürdü.

"Bidonu koltuk yapmışlar"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bu tarz kurnazlık peşinde olanların yaptıklarını şu sözlerle anlattı:

"Araç üzerinde yakalamalı haciz bulununca borçlu araç sahipleri, motor aksamını ve içindeki koltukları sökerek emniyet güçlerini arıyor ve 'sahipsiz ve şüpheli araç' ihbarında bulunuyor. Ardından araç hacizli olduğu için yediemin otoparkına alınıyor. Buradaki amaç, ihaleye kendileri girerken parça eksik olduğu için daha düşük fiyata alıyor ya da diğer katılımcıların teklif vermesini engelliyor. Gördüğümüz bu araçta ise bidon koltuk olarak kullanılmış. Demek ki sanayiden gelirken ya da sağa sola park ederken bu bidonu kullanmışlar.

"Hurda olarak satılması ve trafiğe çıkışı yasaklanmalı"

Bu durumun önüne geçilmesinin oldukça basit olacağını belirten Topçu, "Bu şekilde gelip icradan satılığa çıkan araçları hurda olarak satılması ve tekrar trafiğe çıkmaması gerekir. Bu bir caydırıcı önlem olabilir. Ruhsat sahibi ile alakalı ciddi ceza ve soruşturma uygulanmalı. Neticede bu da bir milli servet. Nasıl Türk parasını yırtmak, yakmak suçsa bu da aynı şey" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Plastik, Antalya, Trafik, Hukuk, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hacizli araçlarda 'şüpheli araç' kurnazlığı: 'Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar' - Son Dakika

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