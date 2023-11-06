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Haftaya yükselişle başlayan dolar 28,43'ten işlem görüyor - Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan dolar 28,43'ten işlem görüyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 11:06

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 28,43 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,53'ten, sterlin ise 35,22'den alıcı buluyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 28,38'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 primle 28,43'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 30,53'ten, sterlin/TL ise 35,22'den satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 105 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARINDA

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü konuşmasının yanı sıra Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan dolar 28,43'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan dolar 28,43'ten işlem görüyor - Son Dakika
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