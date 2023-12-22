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Hakkari'de 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Hakkari'de 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi tanıtıldı

Hakkari'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında Hakkari'deki işsizler, kadınlar, engelliler ve öğrencilerin istihdamı hedefleniyor. Ayrıca 3 teknoloji laboratuvarı kurulacak ve 265 kişi bu laboratuvarlardan yararlanacak.

Hakkari\'de \'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor\' projesi tanıtıldı
22.12.2023 - 17:10,
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Hakkari'de 221 bin Euro'luk 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesinin tanıtımı yapıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği, Hakkari İl Özel İdaresince koordine edilen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesinin tanıtımı Hakkari Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Koca'nın koordinatörlüğünde hazırlanan ve 221 bin 622 Euro tutarındaki proje, Türkiye genelinde başvurusu yapılan 500 proje arasında desteklenmeye hak kazanan 33 proje arasına girdi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırlanan proje ile Hakkari'deki işsizlerin, kadınların, engellilerin ve öğrencilerin istihdamı hedefleniyor. Kapasite geliştirme, mesleki ve genel eğitimler ile farkındalık artırma faaliyetlerinin yer aldığı proje ile 18 kişi İstanbul ve İtalya'da düzenlenecek olan eğitmen eğitimleri programına katılacak.

Proje bünyesinde Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'de 3 teknoloji laboratuarı kurulacağı; aralarında işsizler, kadınlar, engelliler ve öğrencilerin bulunduğu 265 kişi bu laboratuvarlardan yararlanacak. Ayrıca farkındalık artırma etkinlikleri olan drama ile sahneleme ve sosyal medya yöntemleri ile 4 bin 200 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projenin Hakkari'ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu projenin Hakkari için çok değerli olduğunu belirten Vali Çelik, "Bu projenin özellikle Hakkari'de uygulanacak olması da kendi açımdan ve gençlerimiz açısında heyecan verici. Projenin konusu çok net, 'Geleceğin Teknoloji Yıldızlar Yetişiyor'. Bu projenin Hakkari'miz için çok değerli olduğunu düşünüyorum. 223 bin Euro civarında proje bütçesi var. Bunun 23 bin Euro'luk kısmı Hakkari İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek" dedi.

Projenin ana unsurlarından bir tanesinin 4 bine yakın Hakkarili gencin geleceğin meslekleri için farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Vali Çelik, 'Geleceğin Teknoloji Yıldızlar Yetişiyor' projesinin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Furkan Berber, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Buğra Karadağ ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Taylan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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