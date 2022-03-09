Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza - Son Dakika
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Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza

09.03.2022 10:18
Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Berat Kasımoğlu, öncülüğünde marketlere yönelik 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Berat Kasımoğlu, öncülüğünde marketlere yönelik 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı.

Hakkari'de stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde un ve sıvı yağlara yönelik denetimlerini de sıklaştırdı. Vali Yardımcısı Kasımoğlu, Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekip, kentteki birçok işletmeye ani denetimler gerçekleştirdi.

Kasımoğlu başkanlığındaki denetim ekibi, raf ile kasa arasındaki fiyat farkı, sıvı yağ ve un fiyatlarının fatura ile karşılaştırılmasını yaptı. Raflardaki sıvı yağları indiren Vali Yardımcısı Kasımoğlu, kasada karşılaştırma yaptı. Sıvı yağ ve un fiyatları hakkında da bilgi alan Vali Yardımcısı Kasımoğlu, yüksek fiyatların nedenini ve stok yapılıp yapılmadığını da sordu. İşletme sahiplerinin stok yapmadıklarını ifade etmesine rağmen Kasımoğlu, çarşı merkezi ve mahallelerde bulunan işletmelerin depolarını tek dek denetleyerek yağ ve un stoklarını kontrol etti.

Stok tespit ettikleri halde yasal işlem yapılarak cezai işlem uygulayacaklarına dair işletme sahiplerini uyaran Kasımoğlu, halkın mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iki günlük denetimlerde 9 iş yerine toplam 5 bin 535 TL ceza kesildiği belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza
Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza
Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza

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Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı Zabıtadan sıvı yağ denetimi Zabıtadan sıvı yağ denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Türk Lirası, Hakkari, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hakkari'deki 9 iş yerine 5 bin 535 TL ceza - Son Dakika


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