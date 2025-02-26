Halk ekmekte pide 22,5 liradan satılacak

Ekonomi

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek büfeleri Ramazan pidesi satışı da yapacak. 9 noktada hizmet veren büfelerde, 370 gram pide 22,5 liradan, 700 gram susamlı yumurtalı pide 45 liradan satışa sunulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri, Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile şehrin 9 bölgesindeki satış noktalarında yüzde 25 indirimli satış yapan Halk Ekmek büfelerinde Ramazan ayı ile birlikte pide satışları da başlayacak. 370 gram pide 22,5 liradan, 700 gram susamlı yumurtalı pide ise 45 liradan satışa sunulacak.

08.00-11.00 ile 15.30-18.30 saatleri arasında açık olan halk ekmek büfeleri; Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Camikebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi üst geçit mevkii, Aziziye Mahallesi, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi, Koçyazı Mahallesi ile Bahçeşehir bölgesinin Güzelbahçe ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunuyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü hizmet veren büfelerde baston ekmek, köy ekmeği ve glutensiz ekmek de piyasa fiyatının altında bir bedelle satışa sunuluyor. - DÜZCE