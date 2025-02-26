Halk ekmekte pide 22,5 liradan satılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Halk ekmekte pide 22,5 liradan satılacak

Halk ekmekte pide 22,5 liradan satılacak

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek büfeleri Ramazan pidesi satışı da yapacak.

26.02.2025 13:49  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek büfeleri Ramazan pidesi satışı da yapacak. 9 noktada hizmet veren büfelerde, 370 gram pide 22,5 liradan, 700 gram susamlı yumurtalı pide 45 liradan satışa sunulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri, Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile şehrin 9 bölgesindeki satış noktalarında yüzde 25 indirimli satış yapan Halk Ekmek büfelerinde Ramazan ayı ile birlikte pide satışları da başlayacak. 370 gram pide 22,5 liradan, 700 gram susamlı yumurtalı pide ise 45 liradan satışa sunulacak.

08.00-11.00 ile 15.30-18.30 saatleri arasında açık olan halk ekmek büfeleri; Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Camikebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi üst geçit mevkii, Aziziye Mahallesi, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi, Koçyazı Mahallesi ile Bahçeşehir bölgesinin Güzelbahçe ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunuyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü hizmet veren büfelerde baston ekmek, köy ekmeği ve glutensiz ekmek de piyasa fiyatının altında bir bedelle satışa sunuluyor. - DÜZCE

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Halk Ekmek, Halk Ekmek, Belediye, Ekonomi, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halk ekmekte pide 22,5 liradan satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:37 Süper Lig ekibinden TFF’ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz Süper Lig ekibinden TFF'ye hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:45 ATM’lerde yeni dönem Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:56 Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek’e Avrupa yolu göründü Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek'e Avrupa yolu göründü
18:55 Donald Trump’ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
18:40 Twitter kurucusu Jack Dorsey’in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:15 Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı Beşiktaş, Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 14:00:54. #1.13#
SON DAKİKA: Halk ekmekte pide 22,5 liradan satılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.