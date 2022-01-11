Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Aralık 2021'de yaptığı ekonomi anketini paylaştı. "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken bir sonuç çıktı.

MUHALEFET İLE İKTİDAR ARASINDAKİ FARK %1.3

Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.

%36.7 MUHALAFETİN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.

İşte söz konusu anket: