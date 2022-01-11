MetroPOLL Araştırma Şirketi, Aralık 2021'de yaptığı ekonomi anketini paylaştı. "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken bir sonuç çıktı.
Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.
Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.
İşte söz konusu anket:
Son Dakika › Ekonomi › Halka 'Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?' diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi