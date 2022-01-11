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Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı - Son Dakika

Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

11.01.2022 14:27
Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi, "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye sorduğu 2021 yılının son anketini paylaştı. Ankete katılanların %36.7'si muhalefet, %35.4'ü ise iktidar diye yanıt verdi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 olarak tespit edildi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Aralık 2021'de yaptığı ekonomi anketini paylaştı. "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken bir sonuç çıktı.

MUHALEFET İLE İKTİDAR ARASINDAKİ FARK %1.3

Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.

%36.7 MUHALAFETİN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.

İşte söz konusu anket:

'Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?' diye sorulan ankette, muhalefet iktidarı geride bıraktı
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Araştırma, MetroPOLL, Muhalefet, İktidar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halka 'Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?' diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı - Son Dakika
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