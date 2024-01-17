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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi İlk Etap 2025 Sonuna Kadar Tamamlanacak - Son Dakika
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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi İlk Etap 2025 Sonuna Kadar Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarının devam ettiğini ve projenin ilk etabını 2025 sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını bildirdi. Proje tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2,5 saate düşecek ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler güçlenecektir.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi İlk Etap 2025 Sonuna Kadar Tamamlanacak
17.01.2024 - 13:53,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, projenin ilk etabını 2025 sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu projede gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü ve projede yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemizin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesimi 2025'in sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Projenin, Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik kesimi ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik kesimi de 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle projemizin tamamını 2028'de faaliyete geçirmiş olacağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında taşımacılıkta köprü konumunda olduğuna dikkati çekerek, projenin, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu belirtti.

Proje 3 aşamadan oluşuyor

Proje kapsamındaki "İpek Demiryolu" güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün, Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil ettiğini kaydeden Uraloğlu, projenin 3 aşamadan oluştuğunu bildirdi.

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule arasında bulunan 229 kilometre uzunluğundaki güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yük ve yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ettiklerini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Projenin yaklaşık 55 kilometresi Edirne, 62 kilometresi Kırklareli, 68 kilometresi İstanbul, 44 kilometresi ise Tekirdağ il sınırları içinde yer alıyor. Hattımızın Kırklareli, Edirne ve Kapıkule'de istasyonları olacak. Tekirdağ ilimizde Çerkezköy yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. İstanbul ilimizde ise Halkalı, Çatalca ve Ispartakule istasyonları olacak."

Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2,5 saate düşeceğini, mevcut hat kapasitesinin de 4 kat artacağını belirtti.

Projenin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 275 milyon avro Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından faydalanılarak yapıldığını bildiren Uraloğlu, projenin diğer etapları olan Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 67 kilometrelik ve Halkalı-Ispartakule arasındaki 9 kilometrelik üçüncü fazın ihale edildiğini ve bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

"Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler güçlenecek"

Türkiye'nin AB açısından çok önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Avrupa için Türk üreticiler üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortaktır. Bu noktalardan bakıldığında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin önemi daha da iyi anlaşılmakta. Bu demir yolu hattı Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi İlk Etap 2025 Sonuna Kadar Tamamlanacak - Son Dakika


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