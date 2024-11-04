Hamsi Kıt, Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Kıt, Fiyatlar Yükseliyor

Trabzon'da hamsinin fiyatı 175-200 TL aralığında, palamut ise 150 TL'ye yükseldi. Hamsi az geliyor.

04.11.2024 22:26
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Trabzon'un balığı Orta ve Batı Karadeniz'den

TRABZON - Karadeniz açıklarında az şekilde avlanan hamsinin kilosu tezgahlarda 175-200 TL arasında satılıyor.

Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarında geçtiğimiz günlerde 100 TL'ye satılan palamutun fiyatı artarak 150 TL'ye çıktı. Tezgahlarda Sinop ve Karadeniz Ereğli'de tutulan hamsi de 175-200 TL arasında satılırken, istavrit 125 TL, mezgit 150 TL, çinekop ise 300 TL'den satışa sunuldu.

Hamsinin az olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi bu sıralar gelmekte nazlı, biraz kıt. Palamutun bolluğundan dolayı hamsinin kıtlığını hala yaşıyoruz. Doğru düzgün hamsi gelmiyor. Hamside sıkıntı çektiğimiz için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bakarız ama pek umut da görünmüyor. Fiyatlarda ise hamside düşüş sürdüğü için kilosu 200 TL'den satılıyor, palamudun tanesi 125 TL, istavritin kilosu 125 TL, mezgit 150 TL, levrek ve çupra da bir değişiklik olmuyor, onların da fiyatı 250-300 TL arasında değişiyor" dedi.

Bu sezon palamudun bol olmasının hamsinin az olmasını neden olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsi gelir ama kıymetsiz, palamut bol olduğu hamsi az çıkar. Şu an Sinop ve Karadeniz Ereğli bölgesinden hamsi geliyor. Henüz burada hamsi çıkmadı ama eli kulağındadır. Palamutun da fiyatları son bir kaç güne göre arttı. Normalde 3-4 gün öncesinde kadar tanesini 100 TL'ye sattığımız palamutu şu an 150 TL'ye satıyoruz. Yanında da istavrit ve mezgitimiz var. Şu an bu balıklar revaçta" diye konuştu.

Palamutun bitmesiyle hamsinin bollaşacağını dile getiren Gökmen Aydın ise, "Şu sıralar biraz çok az hamsi geliyor. Normalde fiyatının 150-125 TL arasında olmasını bekliyoruz ama umarım bol oluyor. Şu an az geliyor. Palamutun sezonu bitsin ki artık hamsinin sezonu başlasın. Palamut 125-150 TL arasında seyrediyor. İstavrit 125 TL, çinekop 300 TL, hamsi 175 TL" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Kıt, Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika

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