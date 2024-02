Ekonomi

Sezona genelde palamut avıyla başlayan ancak palamutta umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi ile teselli bulurken bugünlerde hamsinin kaybolmasıyla umutlarını istavrite bağladı. Trabzon balık halinde bugünlerde tezgahları ağırlıklı olarak istavrit süslerken, hamsiden sonra en ucuz balık arasında yerini aldı. Kilosu 50 TL fiyatında olan istavrit, vatandaşın artık fiyatı 100 TL altına düşmeyen hamsiden önceki tercihi olurken, balıkçı esnafı bu fiyatın şu an diğer gıda ürünleri ile karşılaştırıldığında çok ucuz olduğunu dile getirdi.

Hamsinin yavaş yavaş tezgahlardaki yerini kaybettiğini söyleyen balık hali esnaflarından Gökmen Aydın, "Hamsi yavaş yavaş bitme yoluna doğru gidiyor. Şu an istavrit bol kilosu 50 TL, mezgitin kilosu 100-125 TL, barbunun kilosu 200 TL, kefalin ise kilosu 75 TL. Fiyatlar normal. Sezon bu sene iyiydi. Hamsi bolluğu yaşandı umarım önümüzdeki sene inşallah palamut bolluğu da yaşanır vatandaşlar yer. Yaklaşık bir aydır istavritin kilosu 50-60 TL bandında gidiyor" dedi.

Balıkçı esnafı Cem Yazıcı ise sezonun kendileri için iyi geçtiğini belirterek, "Bu sezon umduğumuz gibi geçti diyebiliriz. Bol bol hamsi yedi bu sezon vatandaşımız. Hamsi şu an sezon sonuna yaklaştığımız için seyrek bir hale geldi, artık sayı ile geliyor. Kilosu şu an 125-150 TL arasında değişiyor. Bundan sonra hamsi yavaş yavaş biter. Hamsinin yerini istavrit aldı. Palamut tanesi 100 TL, sarı kulak 75 TL, alabalık 125 TL. Kırmızı ve beyaz et ile kıyaslandığında fiyatlar gayet uygun" diye konuştu.

Ahmet Çoğalmış ise "Hamsi sezonunun başlangıcı, hamsinin bolluğu, ardından istavritin bolluğuna baktığımızda bizim açımızdan çok iyi oldu. Hamsinin yerine istavrit bol çıkmaya başladı. Uzun bir süre istavrit ile devam edeceğiz. Vatandaş şu anda istavrit ve mezgite rağbet gösteriyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON