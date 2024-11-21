Hareket Proje'den STAR Rafineri'ye Başarı

Ekonomi

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri'nin 2024 yılı planlı duruş bakım projesini başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STAR Rafineri'de gerçekleştirilen ilk büyük planlı duruş için Hareket Proje yük kaldırma ve ekipman tedariki hizmetlerini üstlendi.

Hareket Proje, projenin her aşamasını, uzman ekibi tarafından titizlikle planlandı ve toplamda 190 bin insan saati, 31 bin 306 makine saati, 16 bin lift ve 372 kritik lift gerçekleştirildi. Güçlü kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla operasyonel verimliliği ve iş güvenliği standartlarını en yüksek seviyede korudu.

Eğitim süreçlerine büyük önem veren Hareket Proje, personeline sağladığı 3 bin insan saatlik eğitimle ekiplerinin saha koşullarına uygun şekilde donanımını artırarak, projeyi öngörülen süreden önce tamamlamayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdullah Altunkum, Hareket olarak, SOCAR Türkiye ile 20 yılı aşkın süredir güçlü işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Altunkum, birçok önemli projede birlikte yer aldıklarını ve bu önemli projelere bir yenisini eklemekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, "Ekibimizin özverisi ve uzmanlığı sayesinde, 500 kişilik kadromuzla, 190 bin insan saatlik çalışmalar ve 3 bin saatlik eğitimle, 16 bin başarılı lift ve 31 bin 306 makine saati ile projeyi rekor sürede ve yüksek güvenlik standartlarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Hareket, zorlu projelerde öncü olmaya ve sektörde fark yaratmaya devam edecektir. Bu başarı, yalnızca geçmişimiz değil, geleceğimiz için de önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.