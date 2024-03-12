İzmir'de 1997 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti.
1997 yılında aralarında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu'nun bulunduğu çok sayıda iş insanı tarafından kurulan EGS Holding kendi adıyla bir banka da kurarak banka sektörüne girmişti. Ancak hızla büyüyen holding 2001 yılındaki krizden etkilenerek mali sorunlar yaşadı.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank'ın TMSF'ye devredilmesi kararı aldı. Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti. EGS Holding'in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma yapamadı. 2000 yılında halka arzı gerçekleştirilen EGS Holding'in küçük ortaklarının ve EGS Holding'in borsa hisselerini alan yatırımcılar ise mağdur oldu.
Şirketin hızla büyümesi bir dünya genelinde de ses getirmişti. Bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.
EGS Holding'in tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İflas Müdürlüğü holdingin iflasının verildiğini açıkladı.
Son Dakika › Ekonomi › Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti - Son Dakika
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticilerinden Erdemir'i ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Sac ve Metal Meslek Grubu üyeleri için düzenlenen saha gezisine yaklaşık 80 üye katıldı. Ziyarette, çelik üretiminin tüm süreçleri, üretilen ürünler ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi verildi.
Kuyumcular, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden ucuz diye tercih edilen kesme altının, bozdurulduğunda sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çekerek, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması gerektiğini belirtti. Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Trabzon hasırının fiyatının da arttığını ifade etti.
Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırıldığını açıkladı. Destekleme ile balon balığı avcılığı teşvik edilerek su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor. Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 183 bin 974 adet balon balığının yakalandığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesinin artırıldığını açıkladı. Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde ise yüzde 400 artırılarak 10 TL'ye çıkarıldı. Bu destekleme ile balon balığı üzerinde av baskısı oluşturularak su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamında yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bursa'daki taşınmazın satışı, en yüksek teklifi veren Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne onaylandı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.199,25 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.
Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini 12 Mart 2024 Salı günü İlbade Mahallesi'nde düzenleyecek. Başkan Doğan, 'Paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle bir arada olacağımız iftar sofralarımızda yaşayacağız' dedi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alan, Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, 43,67 hektarlık alanın endüstri bölgesi olarak kullanılmasına karar verildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fırınları denetledi. Ramazan ayıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 32,0410 lira, satış fiyatı ise 32,0430 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0500 lira, satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9620 lira idi.
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