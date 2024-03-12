Harvard\'a ders olmuştu! Türkiye\'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti

Ekonomi

İzmir'de 1997 yılında İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketi tarafından ortak dış ticaret yapılması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti.

2001 KRİZİNDEN ETKİLENEREK SORUNLAR YAŞADI

1997 yılında aralarında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu'nun bulunduğu çok sayıda iş insanı tarafından kurulan EGS Holding kendi adıyla bir banka da kurarak banka sektörüne girmişti. Ancak hızla büyüyen holding 2001 yılındaki krizden etkilenerek mali sorunlar yaşadı.

YATIRIMCILAR MAĞDUR OLDU

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank'ın TMSF'ye devredilmesi kararı aldı. Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti. EGS Holding'in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma yapamadı. 2000 yılında halka arzı gerçekleştirilen EGS Holding'in küçük ortaklarının ve EGS Holding'in borsa hisselerini alan yatırımcılar ise mağdur oldu.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDE DERS KONUSU OLDU

Şirketin hızla büyümesi bir dünya genelinde de ses getirmişti. Bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.

İFLASIN VERİLDİĞİ AÇIKLANDI

EGS Holding'in tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İflas Müdürlüğü holdingin iflasının verildiğini açıkladı.