Hatay'da depremzedeler ayakkabı imalatında istihdam ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da depremzedeler ayakkabı imalatında istihdam ediliyor

Hatay\'da depremzedeler ayakkabı imalatında istihdam ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte açılan kursta sayacılığın inceliklerini öğrenen kadınların, ayakkabı imalatı alanında istihdam edilmesi hedefleniyor. Valilik koordinatörlüğünde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ile Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası işbirliğinde Narlıca Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kadınlara yönelik sayacılık kursu açıldı. Kursiyerlerin, 19 Temmuz'da sona erecek kursun ardından ayakkabı imalatı alanında istihdam edilmesi planlanıyor.

28.05.2024 11:26
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kentte açılan kursta sayacılığın inceliklerini öğrenen kadınların, ayakkabı imalatı alanında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Valilik koordinatörlüğünde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ile Hatay Ayakkabı İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası işbirliğinde Narlıca Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Konteyner Kent'te kadınlara yönelik sayacılık kursu açıldı.

Kurs kapsamında 3 atölyede usta öğreticilerden mesleğin inceliklerini öğrenen 25 depremzede kadın, kestikleri deriye şekil vererek ayakkabı kalıbına uygun hale getiriyor.

Meslek öğrenirken kazanç da sağlayan kursiyerlerin, 19 Temmuz'da sona erecek kursun ardından ayakkabı imalatı alanında istihdam edilmesi planlanıyor.

"Sayacılıkta kadın çalışanlarımızın olması önemliydi"

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kadın istihdamının, toplumsal gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle ayakkabıcılık sektöründe yaşanan iş gücü kaybını telafi etmek için kurs açıldığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremleri öncesinde Hatay'ımız, erkek ayakkabıcılığında Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse yüzde 40'ını karşılıyordu. 14 bine yakın kişi bu sektörde istihdam ediliyor, günlük 60 bin çift erkek ayakkabısı üretiliyordu. Ayakkabıcılığın temeli olan sayacılıkta da kadın çalışanlarımızın olması önemliydi. Yapımı süren Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi aktifleştirildiğinde kadınlarımıza hem istihdam sağlanacak hem de sektöre kalifiye eleman temin edilecektir."

Kursiyerlerden 38 yaşındaki Lina Kaya da projeyi duyar duymaz başvuru yaptığını söyledi.

Atölyede hem meslek öğrendiğini hem de para kazandığını belirten Kaya, "Depremde evim yıkıldı. Eşyalarımı çıkaramadığım için ağlamıştım ama çok şükür çocuklarımla hayattayım. 2 aydır buradan para kazanıyorum." dedi.

Depremden önce tekstil firmasında çalışan 40 yaşındaki Safiye Önal da "Deprem psikolojisi çok kötü. Konteynerde günler sıkıcı geçiyordu ama kursa geldiğimizde mutlu oluyor, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Elimde bir mesleğim daha oldu." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan 29 yaşındaki Hatice Yurtal, kurstan elde ettiği kazançla ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'da depremzedeler ayakkabı imalatında istihdam ediliyor - Son Dakika

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