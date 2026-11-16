Hatay Dörtyol ve Saros'taki FSRU'lara Cezayir ile ABD'den gelen LNG gemileri yanaştı

ABD ve Cezayir'den yola çıkan iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 10 Kasım'da ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi bugün saat 08.23'te Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

ABD'nin Plaquemines LNG Terminali'nden 26 Ekim'de ayrılan Patris LNG gemisi de Saros FSRU Terminali'ne dün öğle saatlerinde yanaştı.

Toplam 173 bin 400 metreküp kapasiteye sahip Liberya bayraklı gemi, 2018'de inşa edilmişti.