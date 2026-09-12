Hatay Valisi Masatlı, yapımı süren Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi\'ni inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi'nde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Kırıkhan'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı; yetkililerden projenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar, ilerleme planları ve hedeflenen kapasite hakkında bilgi aldı.

İleri teknoloji ve yerli üretim hedefiyle hayata geçirilen projenin, Kırıkhan ve Hatay'ın ekonomik gelişimi ile istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

Endüstri Bölgesi'nin aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkılar sunması hedefleniyor.