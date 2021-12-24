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Havalar soğudu, balık satışları arttı - Son Dakika

Havalar soğudu, balık satışları arttı

24.12.2021 14:09
Havalar soğudu, balık satışları arttı

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar, havaların soğuk gitmesinin balık satışlarına olumlu yansıdığını söylediler.

SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar, havaların soğuk gitmesinin balık satışlarına olumlu yansıdığını söylediler.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası deniz suyu sıcaklıklarının da soğumasına neden oldu. Deniz suyunun soğuması da soğuk denizlere göç hazırlığında olan balıkları Karadeniz kıyılarında tuttu. Samsunlu balıkçılar uzun bir aranın ardından tekrar 'iri hamsi' sattıklarını ifade ederken, soğuk havalarda vatandaşların balığa daha çok ilgi gösterdiğini dile getirdiler.

"Hamsinin fiyatı da boyu da arttı"

Soğuk havalarla birlikte hamsilerin boyunun ve fiyatının arttığını belirten balık satıcısı Onurcan Köse, "Havalar soğudu, balıkların da boyları büyüdü. Balıklar iyice yağlandı. Şu anda hamsinin kilosu 25 TL'den satılıyor. Hamsinin fiyatı arttı ama boyutu da büyüdü. Vatandaşlar hamsinin boyundan da fiyatından da memnun. İstavritin kilosu 13, mezgidin kilosu 15, orta boy barbun 15, somon kilo 50 TL. Levrek ve çipura fiyatları döviz fiyatları nedeniyle 90 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar fiyatların uygunluğundan dolayı en çok balığa yöneliyor. Tavuk ve kırmızı et fiyatları balık fiyatlarına göre oldukça pahalı" dedi.

"Soğukla birlikte balık satışları da arttı"

Balık satışlarının sıcak havalara göre oldukça arttığına değinen balık satıcısı Kurtça Aydın, "Soğuk havaların etkisiyle balık satışları artmaya başladı. Hamsimiz biraz pahalı 25-30 TL arasında satıyoruz. Diğer balıklarda ise fiyatlar gayet memnun. Bu dönemde en çok mezgit, istavrit ve barbun satıyoruz. Bu balıkların fiyatı da 13-20 TL arasında değişiyor. Artık bu zamandan sonra hamsi fiyatlarının daha da düşeceğini zannetmiyoruz. Hamsi göç balığı. Yakın zamana kadar hamsi bulmakta zorlanıyorduk. Soğuklarla beraber birkaç gündür de hamsi satışlarımız başladı. Satışlarımız da gayet güzel gidiyor. 10 liralık hamsi zamanı artık bitti. Öyle bir bolluk yaşandı ve bitti. Şu anda hamsinin 25-30 TL olması gayet normal bence" diye konuştu.

"Bu mevsimde yenilecek en güzel balık barbun"

Balık fiyatlarının diğer tüketim maddelerine göre ucuz olduğunu dile getiren vatandaşlar ise, "Balık fiyatları diğer et ürünlerine göre normal. Fiyatlar gayet uygun. Bu mevsimde en güzel yenecek şey balıktır. Balığın birçok sağlıklı etkisi de var. Ben barbuna bakıyorum. Kilosunu 40 liradan satıyorlar. Tam mevsimi olduğu için barbun alacağım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Havalar soğudu, balık satışları arttı
Havalar soğudu, balık satışları arttı
Havalar soğudu, balık satışları arttı
Havalar soğudu, balık satışları arttı
Havalar soğudu, balık satışları arttı

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Türk Lirası, Karadeniz, Türkiye, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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