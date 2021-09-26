Üye Girişi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi - Son Dakika

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi

26.09.2021 09:40

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi Ihlamur ve kış çayı kapış kapış satılıyor Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu.

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi

Ihlamur ve kış çayı kapış kapış satılıyor

KOCAELİ - Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur ve kış çayı yer aldı.

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. En çok rağbet alan ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, hibiskus, hatmi çiçeği, adaçayı, kuşburnu, propolis ve özel karışımlı ürünler de tercih edildi.

"Propolis kış aylarının vazgeçilmezidir"

Havaların soğumasıyla beraber ıhlamura rağbetin arttığını söyleyen aktar Emin Özcan, " Trabzon'dan getirdiğimiz özel yayla çayı dediğimiz bitkimiz var. Bu yayla çayı gribal enfeksiyona, vücut direncine karşı çok etkili olduğu için müşterilerimize çok öneriyoruz. Kendi yaptığımız atom karışımlarımız var. 10 çeşit bitki karışımımızın içinde hibisküs, hatmi çiçeği, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu gibi ürünler var, bunları çok fazla satıyoruz. Pandemide çok sattığımız udi hindi yağımız var, bu bağışıklığı kuvvetlendirir. Propolis kış aylarının vazgeçilmezidir. Propolisi sabahları açken yarım çay bardağı suya 10 damla damlatıp içilmesini tavsiye ediyoruz. Öksürüğe, balgama, vücut direncini arttırmaya çok iyi geliyor" dedi.

"Vatandaşların hastalanmadan aktarlara gelmesini öneriyoruz"

Çocuklara yönelik yaptıkları özel bitkisel karışımların olduğunu da söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Şuan en çok tüketilen ve tavsiye edilen kış çayı, ıhlamur ile karışımlarımızdır. Bal da tüketiliyor. Kestane balımız var, çiçek ve çam balımız mevcut. Bunlar kış sezonunda satılan ürünlerimizdir. Keçiboynuzu tozu, zencefil bunlar da tüketilmeli. Zerdeçal tozunu bala karıştırıp vatandaşların ve çocukların tüketmelerini öneriyoruz. Fiyatlar uygun her bütçeye göre fiyatlarımız var. 250 gram atom çaylarımızı 15 TL'den satıyoruz. Ihlamurun kilosunu 150 TL'den satıyoruz. Müşterilerimize 15 TL'den 50 TL'ye kadar karışımları yapıp veriyoruz. İnsanlar hasta olduktan sonra aktarlara geliyor. Hasta olmadan buraya gelseler, ıhlamur, kuşburnu, atom ve kış çayını içseler bağışıklık sistemlerini her daim yüksek tutarlar ve hastalanmazlar. Gribal enfeksiyon yaşamazlar, bağışıklık sistemini sürekli zinde tutarlar. Vatandaşların hastalanmadan aktarlara gelmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"En fazla kış çaylarımız tercih ediliyor"

Dükkanlarda yoğunluk olduğuna dikkat çeken aktar Serkan Açık, "Vatandaşlara en çok önerdiğimiz kış çaylarımız var, bunlar mevsim geçişinde soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Arı sütlü zencefilli macunumuz var, sabahtan aç karınla bunu kullanabilirler. Bunlar hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hem de hücreleri yeniliyor. Atom çaylarımızı sıcak suyun içerisine iki tane atarak kullanabilirler. Karışım pekmezlerimizi mevsim geçişlerinde herkese öneriyoruz. En fazla kış çaylarımız tercih ediliyor. Bütün bitkiler bunun içerisinde mevcut, içerisine biraz zencefil attırıyoruz, zerdeçal attırıyoruz, biraz da bal attırıyoruz. Güzel bir ferahlık veriyor. Her gün bir tane balık hapı da kullanabilirler hem omega almış olurlar, hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirirler, hem de hücreleri yenilenir. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri için vatandaşlara arı sütü, propolis ve bal karışımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlaç kullanma taraftarı değilim"

Her zaman aktara geldiğini söyleyen Nurten Kocabaş, "Her aktara geldiğimde ıhlamur çayı, zencefil, tomurcuk çayı alıyorum. Paketlerde karışımlar var, karışık bitki çayları onlardan alıyoruz. Çocuklara limonlu ıhlamur çayı içiriyorum. Kışa hazırlanıyoruz, fındığımı da aldım. İlaç kullanma taraftarı değilim, bu tarz bitkisel ilaçlarla bence daha iyi korunuyor. Zencefili, ıhlamuru kaynatıp içersin hiçbir şeyin kalmaz. Vatandaşlara bitki çayları içmesini öneriyorum, ağrı kesici kullanmaktansa bitki çayları daha önemli bence" şeklinde konuştu.

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi

Türk Lirası, Kuşburnu, Bitki, Grip, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı 10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin 09:40 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü 09:33 Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 09:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı 09:02 Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor 08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
00:52 "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı 18:54 ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:57 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:59 Kan davası nedeniyle göç eden adam, cami çıkışı öldürüldü
08:57 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı         
10:14
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti         
09:04
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı         
08:58
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 10:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement