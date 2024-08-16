Havran İnciri İç ve Dış Piyasada Talep Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Havran İnciri İç ve Dış Piyasada Talep Görüyor

Havran İnciri İç ve Dış Piyasada Talep Görüyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde üretilen incir çeşitleri, iç ve dış piyasada büyük talep görüyor. İlçede üretilen siyah, sarı ve kara dizilik incirler, iç pazara sunulurken kurutulup ihraç ediliyor. Havran siyah inciri Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescilli. İncir üreticileri, her geçen gün artan talep sayesinde kapasite artışına gidiyor.

16.08.2024 11:47
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Balıkesir'in Havran ilçesinde yaş ve kuru olarak iç ve dış piyasaya gönderilen incir çeşitleri, meyve üreticilerinin geçimini sağladığı önemli kalemlerden biri haline geldi.

Mandalina, zeytin ve nar üretiminde önemli bir yere sahip Havran'da bunun yanı sıra 2 bin dekar alandaki yaklaşık 19 bin incir ağacından yılda ortalama 2 bin ton ürün hasat ediliyor.

İlçede, Türk Patent ve Marka Enstitüsünce (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescilli "Havran siyah inciri"nin yanı sıra halk arasında "sarı dizilik" ile "kara dizilik" olarak bilinen ve kurutularak tüketilen çeşitler üretiliyor.

Temmuz ayında toplanmaya başlanan bu çeşitlerden siyah ve kara dizilik incir, yaş olarak iç pazara sunuluyor. Yeşil renkte toplanan "sarı dizilik" ise kurutulup gönderildiği Aydın'daki fabrikalarda paketleniyor, daha sonra ABD ve Çin'in yanı sıra İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından kuru çeşitlerin tesciline yönelik çalışma sürüyor.

Havranlı zeytin ve incir üreticisi Akif Tekin, AA muhabirine, 500 dönüm arazide incir yetiştirdiklerini söyledi.

Siyah incirle başladıkları, sarı dizilik çeşitle devam ettikleri hasadın eylüle kadar sürdüğünü belirten Tekin, "Yılda ortalama 100 ton incir işliyoruz. İncir çok bereketli bir meyve, ilçemizin de tescilli ürünü. Günden güne incirimize ilgi artıyor. Hem biz kapasite artışına gidiyoruz hem de müşteri potansiyelimiz artıyor." dedi.

Tekin, yaklaşık 80 işçi çalıştırarak istihdama katkı sağladıklarını ifade etti.

Adana'dan tatil için geldiği ilçeden incir satın alan Faruk Yavuz ise Havran incirini doğal olduğunu için tercih ettiğini dile getirdi.

İncirin çok lezzetli olduğunu vurgulayan Yavuz, "İncirler taze ve gayet güzel. Yol üzerinden geçenlere tavsiye ederim." diye konuştu.

Cihat Çiçekler de Kahramanmaraş'tan tatil için geldiğini, tadına bakıp beğendikleri inciri dönüş yolunda da yemek için aldıklarını anlattı.

"Kabuğuyla tüketilebiliyor ve içinden bal gibi lezzet akıyor"

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Kazdağları ile Madra Dağı arasında yer alan ilçenin bereketli topraklara sahip olduğunu belirtti.

İlçede üretilen siyah incirin en önemli özelliğinin kabuğunun inceliği olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Kabuğuyla tüketilebiliyor ve içinden bal gibi lezzet akıyor. Başka bir çeşidimiz ise daha çok kuru incir olarak tüketiliyor. Hasat edildikten sonra sergilere serilerek kurutuluyor, daha sonra ise hem iç pazara gönderiliyor hem de ihraç ediliyor. Biz de ilçemizde üretim yapan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Belediye olarak son iki yılda hem mandalinamızın hem de incirimizin tescilini aldık."

Havran Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Halil Bıçakçı da çiftçilerin ürünlerinin korunması için gece gündüz görev yaptıklarını vurguladı.

İncirin değerli bir ürün olduğu için korunması gerektiğine işaret eden Bıçakçı, "İncir maddi olarak değeri çok yüksek. Hırsızlar 1 saatte 2-3 bin liralık incir çalabiliyor. Biz de bu duruma karşı gerekli önlemleri aldık, belirli bölgelere kapanlarımızı kurduk, kameralarımızı yerleştirdik. Dronumuzun da desteğiyle yakın takipte oluyoruz. Emniyet ve jandarmamızla istişare halinde olarak insanlarımızın mahsulüne zarar gelmemesi için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Havran İnciri İç ve Dış Piyasada Talep Görüyor - Son Dakika

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