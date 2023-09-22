Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile 895,7 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile 895,7 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile 895,7 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı
Son Güncelleme: 22.09.2023 10:21

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirterek, Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını vurgulayarak, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansman tutarının 3,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladık." dedi.

Bakan Şimşek, AA muhabirine, cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını, yeni yatırımlar konusunda ihtiyaç duyulan finansmana yönelik de Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Orta Vadeli Program'da (OVP) özellikle "yeşil dönüşüme" özel başlık açtıklarını ve kamu yatırımlarında bu projeleri önceliklendirdiklerini hatırlatan Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının gelecek 10 yıla yayılması yerine 3 yılda gerçekleştirilmesi halinde cari açık ve dışa bağımlılığın azalacağına dikkati çekerek, finansman kaynağı konusunda Dünya Bankasının önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi.

"Bankadan sağladığımız finansman tutarı 3,2 milyar dolara ulaştı"

Dünya Bankasının Türkiye'ye 35 milyar dolarlık destek vermesini planladığını anımsatan Şimşek, söz konusu kaynağın deprem bölgesinin rehabilitasyonu ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere reel sektörün yeni yatırımlarında kullanılabileceğini ifade etti.

Şimşek, bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Dünya Bankasından 500 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de Dünya Bankasından 395,75 milyon avro tutarında finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladık. Bu kredilerin 570,75 milyon avrosu tahsisli, 325 milyon avrosu ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı."

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Dünya, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile 895,7 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı'ndan EYT'liler için skandal sözler
10:58 Ukraynalı şarkıcı Ruslana, savaş dönemindeki destek için Türkiye'ye teşekkür etti: Ömür boyu Türk milleti için savaşacağım
10:54 Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, top toplayıcı çocuğa yaptığı jestle taraftarı mest etti
10:57 Altının gram fiyatı 1.683 lira seviyesinde işlem görüyor
10:56 Güne yükselişle başlayan dolar/TL 27,15 seviyelerinden işlem görüyor
10:10 Canlı yayında Akşener'e zor soru: İmamoğlu ve Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?
10:10 Hudutsuz Sevda dizisindeki kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle izleyicileri ayaklandırdı
10:07 Konferans Ligi'nde tarihi maç! İlk yarı farka boğulan Zrinjski'den destansı geri dönüş
09:47 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi
09:27 Aleyna Tilki'den çocuklarını paylaşan ailelere sert tepki: Yargılansınlar, tacizcilerden farkı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 11:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile 895,7 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement