Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı Paneline Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı Paneline Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı Paneline Katıldı

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen 'Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı' paneli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde, enflasyonla mücadele konusu ele alındı ve eski Polonya Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Marek M. Belka ile eski Macaristan Merkez Bankası Başkanı Andras Simor'un tecrübeleri paylaşıldı.

29.05.2024 14:59
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Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" paneli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan HUV Başkanı Ahmet Eren, vakıf olarak uzun yıllardan beri her yıl bu tarihlerde ulusal veya uluslararası panel düzenlediklerini, bugüne kadar düzenlenen panellere dünyanın her tarafından, konunun doğrudan uzmanı en üst düzey yetkili ve ünlü isimleri davet ettiklerini söyledi.

Eren, "Örneğin geçen yıl bugünlerde yine burada 'Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye' başlıklı panelimizi Sabancı Üniversitesi hocalarımızdan çok tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yönetti. Amerika MIT Ekonomi profesörü ve dünyada en çok alıntı yapılan akademisyenlerden Türk kökenli Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile yine Amerika'nın ünlü ekonomistlerinden 'para doktoru' olarak bilinen ve uzun yıllar Bulgaristan'a danışmanlık veren John Hopkins Üniversitesinden ekonomi profesörü Steve H. Hanke, panelde görev aldı." diye konuştu.

Bu yıl da yeni ve farklı bir konuyu ele aldıklarını aktaran Eren, "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" konusunu işlemek istediklerini kaydetti.

Eren, konunun çok önemli ve güncel olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle enflasyonla mücadelede merkez bankalarının rolü 2008'de Amerika'da yaşanan mortgage krizi sonrası daha da önemli hale geldi. Daha önce iktisat öğretisinde ayrı ayrı ele alınan ve birbirinden çok ayrışan para politikaları ile maliye politikalarının eş güdümü kriz sonrası öne çıktı. Özellikle enflasyonla mücadelede merkez bankalarının rolü vazgeçilmez oldu. Konu, son yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele açısından çok daha önemli hale geldi. Onun için dünya örneklerini gözden geçirmek ve Türkiye ile karşılaştırma yapmak istedik. Hatta panelimizde coğrafya olarak Türkiye'den çok uzak ama ekonomi göstergeleri açısından Türkiye'ye çok yakın Latin Amerika ülkelerinden Arjantin ve Peru örneklerini de incelemeyi çok arzu ettik. Bu coğrafyanın çok önemli ve başarılı merkez bankası başkanlarını davet etmek istedik fakat sonuç alamadık."

Bu yılki paneli eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın yöneteceği bilgisini veren Eren, Kara'nın aynı zamanda Türkiye ekonomisini ve enflasyonla mücadele programlarını irdeleyeceğini dile getirdi.

Eren, panel kapsamında eski Polonya Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Marek M. Belka ile eski Macaristan Merkez Bankası Başkanı Andras Simor'un da dünyadaki ve kendi ülkelerindeki enflasyonla mücadelede merkez bankalarının rolünü işleyeceğini sözlerine ekledi.

"Gıda ve enerji fiyatları düştü"

Açılıştan sonra Prof. Dr. Hakan Kara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" panelinde, eski Polonya Merkez Bankası Başkanı Belka ile eski Macaristan Merkez Bankası Başkanı Simor konuşma yaptı.

Her iki ülkenin eski Merkez Bankası başkanları kendi ülkelerindeki tecrübeleri anlatarak, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini yorumladı.

Polonya'nın 1980'lerde yüksek enflasyonla mücadele sürecini anımsatarak, pozitif ve reel faiz oranlarının kısa dönemde değil, uzun dönemde olması gerektiğini belirten Belka, "Güvenilir bir merkez bankanız varsa bu enflasyonun bedeli daha az olur." dedi.

Salgın ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın küresel anlamda yüksek enflasyona sebebiyet verdiğine değinen Belka, gıda ve enerji fiyatlarının düştüğünü, şu anki dezenflasyon sürecinin öncekilerden farklı olduğunu kaydetti.

Simor da Türkiye'de ekonominin geliştiğini ve ülkenin daha zenginleşmesini izlemenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Simor, "Tabii ki her zaman sınamalar olacak. Enflasyon da çok büyük bir sınama. Burada Macaristan hakkında konuşmadan önce öncelikle sürdürülebilir dezenflasyon politikalarından bahsedelim. Herkesin hedef ve neye ulaşmak istiyoruz konusunda hemfikir olması gerekiyor. Hem merkez bankası hem de yetkililer arasında bu hedef hakkında hemfikir olunması gerekiyor." diye konuştu.

Aynı zamanda bu hedeflerin iş adamları ve çalışanlar arasında da kabul görmesi gerektiğine dikkati çeken Simor, enflasyonun ve enflasyonla mücadelenin çok uzun vadeli bir olay olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı Paneline Katıldı - Son Dakika

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