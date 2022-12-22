Araç sahibi olmak isteyenlere üzücü haber Bakan Nebati'den geldi: ÖTV indirimi söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi Basın Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nebati " ÖTV'de indirim olacak" söylentisine karşılık önemli bir açıklama yaptı.

"ÖTV İNDİRİMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nebati açıklamasında, "Otomobil satışlarında ÖTV indirimi beklentisinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, "ÖTV indirimi şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde ÖTV indirimi olmaz. Bu konuda herhangi bir çalışma olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÖTV MATRAH LİMİTİ ARTIRILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz otomobillerde yapılan güncellemeyle birlikte otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Böylece 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Araba alacak birçok kişiyi ilgilendiren yeni ÖTV matrah oranlarında elektrikli araçların matrah limitleri değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı. Öte yandan söz konusu düzenlenme Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmişti.