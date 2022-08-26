Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: "Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır" - Son Dakika
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Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: "Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır"

26.08.2022 12:27
Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: "Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) gönderdiği ve Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymayan şirketlerin de yaptırım ile karşılaşabileceği yönündeki mektupla ilgili, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. İş dünyamız, devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) gönderdiği ve Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymayan şirketlerin de yaptırım ile karşılaşabileceği yönündeki mektupla ilgili, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. İş dünyamız, devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" dedi.

Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adeyemo'nun Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymayan şirketlerin de yaptırım ile karşılaşabileceğine ilişkin TÜSİAD'a gönderdiği mektup üzerine açıklama yaptı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, iş dünyasının endişelenmesinin anlamsız olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız, devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."

TÜSİAD MEKTUBU DOĞRULAMIŞTI

TÜSİAD, Biden yönetiminin Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı iddiasını doğrulayarak şu açıklamayı yapmıştı:

"24 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: 'Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den, ABD'nin Tüsiad'a Gönderdiği Mektupla İlgili Açıklama: "Mektubun İş Çevrelerimizde Endişe Yaratması Anlamsızdır" - Son Dakika
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