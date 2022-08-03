Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması

03.08.2022 15:05
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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