Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi - Son Dakika
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Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi

07.10.2022 21:39

Katıldığı programda enflasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk ekranlarında gazeteciler Hande Fırat, Melik Yiğitel ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Türk ekonomisi hakkında birçok konuya değinen Bakan Nebati, vatandaşın sıkı şekilde takip ettiği enflasyon rakamları hakkında da konuştu.

"ENFLASYONDA ARALIK AYINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ"

Enflasyonun düşüşüyle ilgili tarih veren Bakan Nebati, "Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var" dedi.

"ENFLASYON SADECE TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ DEĞİL"

Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamalarının devamı şu şekilde: "Enflasyon sadece Türkiye'nin problemi değil, Tüm dünyanın problemi. ABD'de enflasyon sürekli tartışılır halde. Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor bu artışın sebebi olarak. Salgında iş yerleri kapandı, üretim durdu, sağlık sistemleri birçok yerde adeta çöktü.

"İNSANLARIN ÖN GÖRÜLERİ KAYBOLDU"

İnsanların bir yıl sonrasına ilişkin ön görüleri kayboldu. Mayıs ayından itibaren Türkiye'nin ve dünyanın normalleşeceğini öngörüyorduk. 21 Şubat'ta savaş başladı. 3 gün sürecek denilen savaş bugün Avrupa'yı kuşatmış durumda. Savaşla birlikte herkesin ön görüsü bozuldu. Enflasyon dünyanın bir problemi, etkilemeye devam edecek. Enflasyon mu büyüme mi? Dünya bunu sorgulamaya başladı..

"SON BİRKAÇ AYDIR ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VAR"

Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz. Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var. Dünyadaki fiyatların da gevşemesiyle, enflasyonda sert frene basmadan, insanları işsiz bırakmadan kademeli şekilde azaldığını göreceğiz..

"SABİT VE DAR GELİRLİLERİ ÖZEL OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ"

Gıdadaki enflasyonda bir oynama toplumun birçok kesimini etkiliyor. Gıda enflasyonunu herkes hissediyor. Enflasyonunun etkilendiği grup özellikle dar gelirliler. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir duruşu var: Dar gelirliler ve sabit gelirlileri özellikle her türlü zorluktan en az etkilenecek şekilde yapılanıyoruz. 'Faiz enflasyonun üzerinde olmalı' öğretisini reddediyoruz."

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