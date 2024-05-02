Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı\'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Japonya, Yunanistan, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şimşek, toplantıda ayrıca konuşmalar da yaptı.

02.05.2024 19:27
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Toplantının açılış oturumuna katılan Şimşek, ardından OECD bünyesindeki ülkelerin bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Şimşek, burada "Sürdürülebilir, Kapsayıcı Bir Ekonomi ve Toplum Oluşturmak" ve "Ekonomik Dayanıklılık" başlıklı iki ayrı oturumda konuşma yaptı.

Toplantılar kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Şimşek, Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono ile Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile bir araya geldi.

Şimşek, Hollanda Başbakan Yardımcısı, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien Van Gennip ve İsviçre Ekonomi Bakanı ve Federal Konsey Üyesi Guy Parmelin ile de görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika

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