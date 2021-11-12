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Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

12.11.2021 14:13
Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kanunundan yararlanmak üzere 5,9 milyon mükellefin başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "155 milyar lira toplam alacak yapılandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kanunundan yararlanmak üzere 5,9 milyon mükellefin başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "155 milyar lira toplam alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi." dedi.

Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, gelir politikalarıyla yatırımları, katma değerli üretimi, ihracatı, yurt içi tasarrufları ve nitelikli istihdamı desteklediklerini, ekonominin rekabet gücünün artmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Elvan, uygulamaya alınan vergi teşviklerini hatırlattı.

Elvan, vatandaşların kamuya borçlarının kapsamlı olarak yapılandırılmasına imkan sağlandığına dikkati çekerek, "Son 20 yılda vergi idaresine yönelik alacaklar açısından en yüksek tutarda başvurunun alındığı yapılandırma kanunundan yararlanmak üzere, 5,9 milyon mükellefimiz başvuruda bulundu, 155 milyar lira toplam alacak yapılandırıldı. 1 Kasım 2021 itibarıyla yaklaşık 46,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

Yürürlüğe giren vergi paketi ile esnaf ve çiftçiye vergi istisnaları getirdiklerini, doğal afetlerden etkilenen mükelleflere ilişkin mücbir sebep hali ilan ettiklerini belirten Elvan, "Çiftçilerimizin tarımsal destekleme ödemelerini, gelir vergisinden istisna tuttuk. Üstelik geriye dönük 5 yılda yapılan kesintilerin iade edilmesini sağladık. Bu düzenleme sonucunda çiftçimize yaklaşık 3,5 milyar lira ödeme yapmış olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

-"Mali disiplindeki kararlı duruşumuzu koruduk"

Elvan, kamu maliyesindeki gelişmelere de işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Bütçemizi, ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20 yıldır esnek bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Bunu yaparken de mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 2021 yılında salgınla mücadele kapsamındaki harcamalar ve diğer zaruri giderler nedeniyle başlangıç ödeneklerine kıyasla 160 milyar lira ilave harcama gerçekleşmesini öngörüyoruz. İlave harcamalar yapılırken ihtiyaçları önceleyen, seçici ve odaklı bir yaklaşım izliyoruz. Bütçe gelir performansımız üretim artışı, güçlü talep, e-ticaret ve kartlı harcamalardaki artış ile yapılandırma gelirleri sayesinde olumlu etkilendi. Bütçe harcamalarındaki zaruri artışa ve vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen, mali disiplindeki kararlı duruşumuzu koruduk. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Böylece Türkiye, dünyada bütçe açıklarının çift haneleri, borçluluk seviyelerinin ise üçlü haneleri gördüğü bir ortamda sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarıyla pozitif ayrışmaya devam edecek."

-"Gri listeye alındık, bu durumu hak ettiğimizi düşünmüyoruz"

Mali suçların azaltılmasına yönelik faaliyetleri, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde yürüttüklerinin altını çizen Elvan, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunu çıkarttıklarını, ikincil düzenlemeleri yaptıklarını anımsattı.

Elvan, salgın koşullarına rağmen, FATF standartlarına uyum noktasında mevzuatta üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiklerine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koyduklarına, iç dondurma mekanizması tesis ettiklerine dikkati çeken Elvan, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurduk. Atılan bu adımlara rağmen, FATF tarafından gri listeye alındık. Elbette bu durumu hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ancak bu listeden çıkmak için de FATF ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

-"Yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağladık"

İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile mükelleflere 206 farklı hizmet sunduklarını dile getiren Elvan, bu yılın ilk 10 ayında vatandaşların elektronik ortamda verdiği 9,5 milyon dilekçenin işlemlerini sonuçlandırdıklarını, yaklaşık 98 milyon beyanname ve bildirimi elektronik ortamda aldıklarını kaydetti. Elvan, e-Tebligat sistemiyle bugüne kadar 70 milyon belgeyi elektronik ortamda tebliğ ederek, 1 milyar lira civarında tasarruf sağladıklarını vurguladı.

Elvan, vergi inceleme süreçlerinde daha şeffaf ve öngörülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda, elektronik defter ve belge kullanımını yaygınlaştırarak, dijital denetim modelini uygulamaya geçiriyor ve inceleme süresini kısaltıyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma planlamıyoruz"

Bakan Elvan, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaları dikkate alarak 2021 yılında ihtiyatlı bir borçlanma programı uyguladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurt içi borçlanmada döviz cinsi senetlerin payını azalttık. 2021 yılında yurt içinde gerçekleştirilen döviz cinsi ödemelerin yaklaşık yarısı kadar döviz cinsi borçlanma gerçekleştirdik. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz.

Nakit yönetiminde etkinliği artırmak amacıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasının kapsamını genişlettik. Bu kapsamdaki toplam kamu idaresi sayısını bu yıl içinde 106'dan 224'e çıkartarak yaklaşık 30 milyar lirayı aşan bir fon büyüklüğüne ulaştık. Bu uygulama ile nakit rezervi güçlendirildi ve ayrıca bütçeye 6 milyar lira olumlu katkı sağlandı."

Elvan, 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarına 10 milyar dolar tutarında tahvil ve kira sertifikası ihraç ettiklerini, proje finansmanı amacıyla da toplam 6,1 milyar dolar tutarında dış finansman sağladıklarını bildirdi.

Bütçe açığındaki düşüşe bağlı olarak borçlanma miktarını yıllık finansman programına göre önemli ölçüde azalttıklarını, nakit rezervi güçlü tutmayı başardıklarını dile getiren Elvan, "Bu kapsamda 2021 yılı için 619 milyar lira olarak öngördüğümüz borçlanmamızı bu tutarın 155 milyar lira daha altında, 464 milyar lira ile kapatmayı öngörüyoruz. 2022 yılında ise toplam 498 milyar lira borçlanma yapmayı planlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

-"Yakından takip ediyoruz"

Elvan, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek tehdit ve fırsatları yakından takip etiklerini dile getirerek, Kovid-19 salgını sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin sağlanması amacıyla Ekonomi Reform Programı'nı uygulamaya aldıklarını belirtti.

Yeşil dönüşümün, uluslararası ticaret ve finans alanında önemli değişiklikler getireceğini ifade eden Elvan, bu değişikliklere uyum sağlamak adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirdi. Elvan, çevreye duyarlı yatırımların finansmanı için yeşil tahvil ve sukuk ihraçlarına ilişkin rehberi yıl sonuna kadar yürürlüğe koyacaklarını bildirdi.

Bakan Elvan, 2022 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 15,4 oranında artışla 1 trilyon 473 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 18,9 oranında artarak 1 trilyon 258 milyar lira olarak gerçekleşmesini tahmin ettiklerini belirtti.

Bakanlığın 2022 yılı toplam bütçe teklifinin 775 milyar lira olduğunu hatırlatan Elvan, faiz hariç tutulduğunda bütçe teklifinin 534,6 milyar lira olarak hesaplandığını, bu teklifin yüzde 1,3'üne tekabül eden 7,1 milyar lirasının Bakanlığın hizmetleri için kullanılacağını kaydetti.

Elvan, 2022 yılı için bütçede teklif ettikleri ödenek tutarlarının Gelir İdaresi Başkanlığın için 5,5 milyar lira, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı için 56,5 milyon lira, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı için de 586,8 milyon lira olduğunu bildirdi.

(Bitti)

Maliye, Döviz, Vergi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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