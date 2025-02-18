HD Hyundai ile Türk Denizcilik Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

HD Hyundai ile Türk Denizcilik Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

HD Hyundai ile Türk Denizcilik Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

Güney Koreli HD Hyundai Group, Türkiye'deki distribütörlüğü için Ruha Elektrik ile anlaşma imzaladı. Bu iş birliği ile denizcilik sektöründe yerli üretimin artırılması ve çevre dostu yenilikçi çözümler sağlanması hedefleniyor.

18.02.2025 15:04  Güncelleme: 15:05
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GÜNEY Koreli HD Hyundai Group bünyesinde bulunan HD Hyundai Marine Solution Tech, Türkiye distribütörlüğü için Ruha Elektrik ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Gerçekleşen iş birliği ile denizcilik sektörüne adım attıklarını söyleyen Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, "Yabancı bayraklı gemilerin bakım ve onarımlarını Türkiye'de HD Hyundai iş birliğiyle gerçekleştirerek, ülkemize döviz kazandırmayı ve sektörel istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Ruha Elektrik ile HD Hyundai Marine Solution Tech arasında stratejik iş birliği gerçekleştirildi. Uzun vadeli büyüme ve katma değer yaratma perspektifleri doğrultusunda karar aldıklarını anlatan İshakoğlu, imzalanan anlaşmayla denizcilik sektörüne giriş yaptıklarını söyledi. Deniz yolunun dünya taşımacılığındaki yüzde 85'lik payının sektöre olan ilgiyi artırdığını belirten İshakoğlu, "Küresel deniz ticareti geçtiğimiz on yılda yüzde 2,4 oranında büyüdü. Uzmanlar, önümüzdeki on yılda da benzer bir büyüme bekliyor. Bu büyümeye paralel olarak, deniz araçlarının sayısının artacağı ve sektörde büyük bir hizmet talebinin doğacağı öngörülüyor" diye konuştu.

'ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERİMİZ, POZİTİF ETKİLER SUNACAKTIR'

Şirket, HD Hyundai ile iş birliği yaparak sektördeki yeşil dönüşüm, bakım-onarım ve gemi inşa gibi alanlarda önemli katkılar sağlamayı hedeflediğini bildirdi. HD Hyundai'nin çevre dostu Greentric konseptiyle ürettiği enerji verimli ürünlerin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na bağlı sera gazı emisyonu hedeflerine katkı sağlayacağını belirten İshakoğlu, "Denizcilik sektörü küresel CO2 salınımının yüzde 2,5'inden sorumlu. Çevre dostu ürünlerimiz, hem ülkemizin taahhütlerine uyum sağlamamıza yardımcı olacak hem de doğal hayat ve insan sağlığına pozitif etkiler sunacaktır" dedi.

'SİVİL GEMİ İNŞA VE BAKIM-ONARIMINDA ÜRETİLEBİLECEK ÇOK FAZLA İŞ VAR'

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin denizcilik projeleri kapsamında aynı anda 30'dan fazla gemi inşası ve bakımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Türk denizcilik sektörünün, hem savunma sanayi projeleri hem de artan sivil gemi inşa ve bakım talepleri ile ivme kazandığını dile getiren İshakoğlu, "HD Hyundai ile bu projelere katkı sağlayarak, sektördeki yerli üretimin hızla artacağını öngörüyoruz. Türk Deniz Ticaret Filosu 500'e yakın gemiden oluşuyor ve bu gemilerin yarısından fazlası yurtdışında üretildi. Bu oranın hızla yerli üretim lehine değişeceğine inanıyoruz. HD Hyundai, dünya sivil gemi üretiminin yüzde 10'unu kendi tersanelerinde üretiyor ve bu deneyimi türk denizcilik sektörüne kazandırmak istiyoruz" dedi.

'HD HYUNDAİ İLE TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER YARATACAĞIZ'

Türk denizcilik sektöründe yerli gemi üretiminin artışıyla birlikte, bakım ve onarım hizmetlerinin de yerli tersanelerde yapılmasının hedeflendiğini anlatan İshakoğlu, "Yabancı bayraklı gemilerin bakım ve onarımlarını Türkiye'de HD Hyundai iş birliğiyle gerçekleştirerek, ülkemize döviz kazandırmayı ve sektörel istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diyerek, Türk denizcilik sektörünün büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Ekonomi, Türkiye, Hyundai, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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