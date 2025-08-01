HDI Sigorta'nın Sağlıkta Büyüme Hedefi

HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, mayıs ayında sağlık sektörü ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 73'lük büyüme yakaladıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bay, HDI Sigorta'nın gelecek dönemde sağlık sigortası branşında büyümeyi planladığını belirtti.

Son dönemde bu alanda önemli bir ivme kazandıklarına değinen Bay, "Mayıs ayında sektör ortalamasının da üzerine çıkarak yüzde 73'lük büyüme sergiledik. Bu sayede sektör sıralamasında 11'inci sıraya yükseldik. Yakaladığımız istikrarlı büyüme sayesinde yıl sonuna kadar ilk 10 şirket içerisinde olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın (TSS) sektörde öne çıkan bir ürün olduğuna değinen Bay, bu alanda büyümek ve TSS satışı yapan aracı sayılarını artırmak istediklerini, müşteri ihtiyaçlarına uygun seçenekler sundukları özel sağlık sigortası ürünleriyle sigortalı sayılarını da yükseltmeyi hedeflediklerine değindi.

Türkiye'de özellikle sağlık hizmetleri maliyetinin arttığını aktaran Bay, şunları kaydetti:

"Örneğin, SGK anlaşmalı bir hastanede yapılan muayenede, tahlil ve ileri tetkik süreçlerinin maliyeti 6-7 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Türkiye'de sigortalıların ortalama ayakta tedavi vaka sayısı 5'e varırken, sigortasız kitlede de bu oran yaklaşık 1 seviyelerine geldi. TSS, uygun fiyatıyla müşterilerimizin artan sağlık harcamalarına karşı ciddi bir çözüm sunuyor. Üstelik, bu hesaba yatarak tedavi masrafları dahil değil. Bu masrafı limitsiz olarak karşılayan TSS ürünleri, kapsamlı bir sağlık güvencesi sağlıyor."

Bay, sağladığı avantajlar nedeniyle TSS'de farkındalığın arttığını, salgın sonrası ortaya çıkan risklerin sağlık sigortaları kapsamına alınmasının, bu duruma katkı sağladığını aktardı.

Pazar büyüdükçe, sigorta şirketlerinin sunduğu fırsatların rekabeti ve ürün kalitesini artırdığını vurgulayan Bay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ömür Boyu Yenileme Garantisi' gibi uygulamalar, müşteri bağlılığını güçlendirdi. Pazarda hala önemli bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Özellikle SGK'lı bireylerin hedeflenmesi, bu büyümeyi destekliyor. Uzun vadede belli bir doygunluk seviyesine ulaşılması mümkün olsa da bu durum, şimdiden bir tehdit olarak görülmemeli. Ekonomik koşullar ve alım gücündeki değişimler ise yaygınlaşma hızını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor. Ancak genel olarak bakıldığında, sektör için fırsatlar güçlü şekilde devam ediyor."

"Sağlık harcamalarının yüzde 77'si hala devlet tarafından karşılanıyor"

Bay, sağlık sigortaları sayesinde üst seviyede bir hizmet alındığını, bireyin sağlık riski sırasında yalnızca sorununa odaklanmasını, maddi kaygılardan uzak kalmasını ve çoğunlukla sağlık sorununun pozitif yönde çözülmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Bu deneyimi yaşayan müşterilerden olumlu yönde geri bildirimler aldıklarını vurgulayan Bay, şu ifadeleri kullandı:

"En değerli sigortalardan biri, sağlık sigortasıdır. Bunu, bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünebiliriz. Sağlık sigortalarının yaygınlaşması, kamunun üzerindeki baskıyı azaltacak. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında sağlık harcamalarının yüzde 77'si hala devlet tarafından karşılanıyor. Özel sağlık sigortalarının payı ise yüzde 5. Harcamaların yüzde 18'ini de kişiler doğrudan kendisi karşılıyor. Sağlık sigortalarının prim artışları olsa da, şu anda müşteri ihtiyaçlarına kapsayıcı bir çözüm sunuyor. Döviz kuru, sağlık enflasyonu, teknolojik yatırımlar, yaş gibi fiyat artışını etkileyen unsurlar mevcut. Sağlık harcamalarında bireylere de sorumluluk düşüyor. Gereksiz kullanımlardan uzak durmak ve şirketlerin sunduğu hasarsızlık indirimlerinden faydalanmak, bir sonraki yenileme döneminde sigortalılara ciddi prim avantajları sağlayabiliyor."

"Sağlık sigortalılarının aldığı hizmet oldukça ileri seviyede"

Bay, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri baz alındığında, toplam gayri safi milli hasıla içerisinde sağlık harcamaları payının yüzde 8,8'i bulduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 4,7 olduğunu belirtti.

Türkiye'de sağlık harcamaları payının, ilerleyen dönemlerde artabileceğine değinen Bay, "Sigortacılık, özel sağlık hizmetlerine ulaşabilmeyi kolaylaştıran bir araç aslında. Hastanelerin ve doktorların kalitesi, hizmet anlayışı ve randevu sistemleri, sigortacılık hizmetlerinin algısında önemli bir yere sahip. Özel sağlık hizmetleri konusunda, ülkemizin konumu oldukça iyi durumda. Bu sistemle entegre çalışan başarılı bir sigortacılık yapımız var. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, ülkemizdeki sağlık sigortalıların aldığı hizmet, sahip olduğu sigorta ürünleri oldukça ileri seviyede." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin hala genç bir nüfustan oluştuğuna dikkati çeken Bay, gelecek yıllarda sağlık sigortası ürünlerine talebin artacağına ve şirketlerin, bu ihtiyaca yönelik çözümler üretmeye başlayacağına inandığını kaydetti.

Bay, sağlık sigortalarındaki en önemli sorunun, medikal enflasyonun etkisiyle hızlı artan primler olduğuna vurgulayarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Genç yaşta ödenebilir poliçeler, emeklilik döneminde artık ödenemez duruma gelebiliyor. Poliçelerin ömür boyu devam edebileceği, sürdürülebilir bir fiyatlama modeline doğru gitmemiz gerekiyor. Penetrasyonun artması ve kuralların daha standart hale gelmesi, bu konuyu çözüme daha da yaklaştırıyor. Yapay zeka, şimdiden risk değerlendirmelerinde, doğru riskin tanımında ve fiyatlamada kullanılmaya başlandı. Sigortalı davranışları ve kullanımı gözlemlenerek, daha uygun ürün önermelerinde yapay zeka kullanılabilir. Yakın zamanda, provizyon işlemlerinde de bu uygulamaları duymaya başlayacağız."