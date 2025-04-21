Hepsiburada'dan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hepsiburada'dan Depremzede Çocuklara Destek

Hepsiburada, 23 Nisan'da Suna'nın Kızları Merkezleri'ne kitap ve oyun desteği sağladı.

21.04.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Suna'nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri"ne kitap ve kutu oyunu desteğinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, fırsat eşitsizliğini azaltma ve çocukların eğitim-gelişim süreçlerine katkı sunma hedefiyle yürüttüğü, bugüne kadar 250 binden fazla çocuğa eriştiği "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında, bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor.

Firma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren Suna'nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri'nin bir yıl boyunca kitap ve kutu oyunu destekçisi oldu.

Kız çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını odağına alan ve bu ihtiyaçlara yönelik kolektif çözümler üreten merkezler, çocukların eğitime, güvenli alanlara ve karar alma süreçlerine erişimini artırma hedefiyle, başta deprem bölgesi olmak üzere, çeşitli illerde hayata geçirdiği programlarla toplumsal dönüşüme katkı sağlıyor.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'ın Antakya ve Güzelburç bölgelerinde faaliyet gösteren merkezler, 10-18 yaş arası çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini kapsayıcı bir yaklaşımla destekliyor. Hepsiburada tarafından sağlanan kitap ve kutu oyunu desteği sayesinde çocuklar, bu merkezlerde eğlenerek öğrenmenin yanı sıra gelişimlerini destekleyen nitelikli içeriklere erişim sağlıyor.

"Bölgede kalıcı işbirlikleri tesis ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, deprem felaketinden bu yana bölgede kalıcı işbirlikleri tesis ettiklerini belirtti.

Hepsiburada'nın deprem bölgelerine destek vermeye devam ettiğini aktaran Tanır, "Deprem felaketinin ardından bölgede yürüttüğümüz destek çalışmalarını sadece acil ihtiyaçlarla sınırlı tutmadık, çocukların eğitim ve gelişim yolculuklarını da odağımıza aldık. Suna'nın Kızları ile bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz işbirliği sayesinde, çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirebilecekleri içeriklere erişmelerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanır, çocukların öğrenme ve gelişme fırsatına rahatça ulaşabilmesinin, geleceğe umutla bakabilmeleri açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bir Gülüş Yeter projemizle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların hayatına dokunmaya ve fırsat eşitsizliğini azaltmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bir gülüş yeter, bir gülüş her şeye değer." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kültür Sanat, Hepsiburada, 23 Nisan, Ekonomi, Eğitim, Deprem, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 23:39:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hepsiburada'dan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement