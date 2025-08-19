Hidroana Ekibi, Avrupa 9.'su Oldu - Son Dakika
Hidroana Ekibi, Avrupa 9.'su Oldu

Hidroana Ekibi, Avrupa 9.\'su Oldu
19.08.2025 11:00
Hidroana, Shell Eco-marathon Europe 2025'te 'Prototip Hidrojen' kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin desteklediği Hidroana ekibi, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda katıldığı Shell Eco-marathon Europe 2025'te "Prototip Hidrojen" kategorisinde Avrupa 9.'su oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ulaşım teknolojileri geliştiren genç yeteneklere desteğini sürdüren şirket, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin 2007 yılında kurduğu Hidroana ekibine sponsor olarak, alternatif enerjili araçlar alanında Türkiye'nin öncü takımlarının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Hidrojen teknolojilerine odaklanan ve son dönemlerden hidrojen enerjisini önceliklendirerek çalışmalar yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, AB destekli HYDROMOD Projesi ve Hidroana ekibine verdiği destekle sürdürülebilir ulaşımın gelişimine katkı sağlıyor.

Bu yıl 40.'sı düzenlenen, Polonya'nın Kamien Slaski pistinde gerçekleştirilen Avrupa'nın en prestijli alternatif enerjili araç yarışlarından biri olan Shell Eco-marathon Europe, kıtanın dört bir yanından gelen takımları bir araya getirdi.

Yarışta Urban ve Prototip araç tipleri ve bunların altında hidrojen, batarya elektrik ve içten yanmalı olmak üzere üç ayrı kategori yer aldı. Hidroana ekibi, prototip hidrojen kategorisinde yarışarak Avrupa 9.'su oldu ve bu kategoride sıralamaya giren tek Türk takımı olma başarısını gösterdi.

Tamamı gönüllü mühendislik öğrencilerinden oluşan Hidroana ekibi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden öğrencileri bir araya getirerek disiplinlerarası bir çalışma ortamı yaratıyor. Ekip, bugüne kadar geliştirdiği hidrojen yakıtlı araçlarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, hidrojen enerjisinin geleceğin ulaşım teknolojilerinde kilit rol oynayacak temiz bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, "Hidroana gibi öncü ve vizyoner ekiplerin çalışmalarına destek vermek, hem genç mühendis adaylarının gelişimine katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine ivme kazandırıyor. Bu başarı, gençlerimizin potansiyelinin ve ülkemizin mühendislik gücünün en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Shell, Spor, Son Dakika

