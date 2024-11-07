Hikikomori Sendromu Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hikikomori Sendromu Türkiye'de Yaygınlaşıyor

Dr. Yasemin Kuş, sosyal medyanın etkisiyle hikikomori sendromunun Türkiye'de arttığını belirtti.

07.11.2024 14:16
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Kuş, toplumdan geri çekilme sendromu olarak bilinen "hikikomori"nin sosyal medyanın da içinde olduğu etkenler sebebiyle Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplumdan izole olma ve sosyal ilişkileri tamamen kesme durumu olarak tanımlanan hikikomori sendromu, başta Japonya'da görülürken, hasta sayısında dünya genelinde de artış yaşanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Kuş, bu sendromun Türkiye'de de genç bireyler arasında yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.

"Bireyler kendilerini yetersiz hissediyor"

Sendromun önemli sebeplerine ilişkin bilgi veren Kuş, "Türkiye'deki gençler, ailelerinden ve toplumdan gelen yoğun başarı beklentileri ve toplumsal baskılar nedeniyle ciddi bir stres altında kalıyor. Eğitim ve iş yaşamında başarıya yönelik yüksek standartların yanı sıra sosyal medyanın sürekli göz önünde olma hali, bireylerin kendilerini yetersiz hissetmelerine yol açabiliyor. Bu durum, sosyal ilişkilerden geri çekilme isteğini artırarak, hikikomori sendromuna zemin hazırlıyor. Toplumsal baskı ve başarı kaygısı gençleri içe kapanmaya itiyor, bu da zamanla ciddi bir sosyal izolasyona neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de hikikomori sendromuna yakalanan bireylerde özellikle sosyal ilişkilerden uzaklaşma, uzun süre evden çıkmama, aileyle bile sınırlı iletişim kurma gibi belirtiler gözlemlendiğini aktaran Kuş, bu durumun, gençlerin iletişim becerilerini zayıflatabileceği, kariyer hedeflerinden saptırabileceği ve aile içi çatışmalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bunun gibi durumların toplum içinde iş gücü kaybına ve sosyal ağların zayıflamasına yol açabileceğini, toplumsal yapıyı bozabileceğini, bireylerin psikolojik sağlığını derinden etkileyebileceğini vurgulayan Kuş, sendromun önlenmesi ve tedavi edilmesi için toplumsal bilinçlenmenin önemine değindi.

Kuş, "Psikolojik destek, bireylerin sosyal yaşama yeniden adapte olmaları açısından büyük önem taşıyor. Ailelerin ve sosyal çevrenin de bu konuda bilinçlendirilmesi, gençlerin desteklenmesi açısından kritik. Gençlerin içe kapanmasını engelleyecek sosyal etkinliklerin teşvik edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hikikomori toplantısı yapıldı

Öte yandan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hikikomori sendromuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Yeşilay işbirliğinde yürüttüğü, "Kapının eşiğinde" (Beyond the Doorstep) isimli projenin tanıtım toplantısında, hikikomori sendromunun internet, oyun ve kumar bağımlılıklarının bir sonucu olarak gençleri sosyal hayattan uzaklaştırdığına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hikikomori Sendromu Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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