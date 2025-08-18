Hisarcık'ta Yeni Emniyet Binası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hisarcık'ta Yeni Emniyet Binası Açıldı

Hisarcık\'ta Yeni Emniyet Binası Açıldı
18.08.2025 16:03  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binası törenle açıldı.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binası törenle açıldı.

Hisarcık Yenidoğan Mahallesinde yapımı 7 ayda tamamlanan 4 katlı yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Hisarcık Kaymakam Vekili Mehmet Alperen Başkapan, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, İl Genel Meclisi üyeleri, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Musa Işın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının ilçeye yakışır, modern ve yüksek standartlarda bir eser olduğunu belirtti.

Kütahya'nın huzur ve güven ortamına dikkat çeken Vali Işın, "Son yıllarda suç oranlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş var. Bu hem emniyet teşkilatımızın gayreti hem de halkımızın suça uzak durmasından kaynaklanıyor" dedi.

Polis ile vatandaş arasındaki güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapan Vali Musa Işın, "Polisimiz vatandaşın hizmetindedir. Muhtarlarımız ve halkımızla birlikte bu birliktelik bizlere huzur getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet anlayışına da değinen Vali Işın," Cumhurbaşkanımız hizmetin kalitesini yükseltmek için yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanarak hem alt, hem de üst yapılarımızı kamil manada bu seviyeye getirmiş ender liderlerden bir tanesidir. 23 yıl kendisini halka vakfeden Cumhurbaşkanımız aynı zamanda devletimizin bütünlüğünü, milletimizin beraberliğini sağlama, ülkemizi dış tehlikelerden ve gelecek tecavüzlerden korumak için gecesini gündüzünü seferber etmektedir. Allah başımızdan eksik etmesin. Hizmete giren İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hisarcık İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu'nun yaptığı duanın ardından toplu halde İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının kurdelesi kesildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta Yeni Emniyet Binası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:05:26. #7.11#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta Yeni Emniyet Binası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.