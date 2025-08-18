Hisarcık\'ta Yeni Emniyet Binası Açıldı

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binası törenle açıldı.

Hisarcık Yenidoğan Mahallesinde yapımı 7 ayda tamamlanan 4 katlı yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Hisarcık Kaymakam Vekili Mehmet Alperen Başkapan, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Hisarcık İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, İl Genel Meclisi üyeleri, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Musa Işın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının ilçeye yakışır, modern ve yüksek standartlarda bir eser olduğunu belirtti.

Kütahya'nın huzur ve güven ortamına dikkat çeken Vali Işın, "Son yıllarda suç oranlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş var. Bu hem emniyet teşkilatımızın gayreti hem de halkımızın suça uzak durmasından kaynaklanıyor" dedi.

Polis ile vatandaş arasındaki güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapan Vali Musa Işın, "Polisimiz vatandaşın hizmetindedir. Muhtarlarımız ve halkımızla birlikte bu birliktelik bizlere huzur getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet anlayışına da değinen Vali Işın," Cumhurbaşkanımız hizmetin kalitesini yükseltmek için yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanarak hem alt, hem de üst yapılarımızı kamil manada bu seviyeye getirmiş ender liderlerden bir tanesidir. 23 yıl kendisini halka vakfeden Cumhurbaşkanımız aynı zamanda devletimizin bütünlüğünü, milletimizin beraberliğini sağlama, ülkemizi dış tehlikelerden ve gelecek tecavüzlerden korumak için gecesini gündüzünü seferber etmektedir. Allah başımızdan eksik etmesin. Hizmete giren İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hisarcık İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu'nun yaptığı duanın ardından toplu halde İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının kurdelesi kesildi. - KÜTAHYA