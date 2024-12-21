Hisarcık\'ta tarih, kültür ve turizm konulu çalıştay

Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Hisarcık Meslek Yüksek Okulunca düzenlenen çalıştayda Hisarcık ilçesinin tarihi, kültürü ve turizm potansiyeli konularında sunum yapıldı.

Mehmet Ali Tahtalı Amfisindeki çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasında çalıştayın Hisarcık'ın kültürel, tarihi ve turizm yönünü öne çıkaracağını, burada konuşulanların başka çalışmalara ışık tutacağını söyleyen Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Burak Kavaslar, "Meslek Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz olarak Hisarcık ilçesine her türlü katkıyı vermeye hazırız. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin yanında en önemli görevlerimizden biri de budur. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak muhtemel eksik yanların giderilmesi için Meslek Yüksekokulumuz tüm kurumlarımızla iş birliği içinde olacaktır. Burada konuşulan konuların kartopu gibi büyüyeceğine, Hisarcık ilçemizi öne çıkaracağına ve ilçemize değerli katkılar sunacağına inancım tamdır. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayımıza katkı veren Kaymakamlığımıza, Rektörlüğümüze, Belediye Başkanlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, Eti Maden Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ve sunumlarıyla bizleri aydınlatacak değerli konuşmacılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çalıştayda yaptığı konuşmada Dumlupınar Üniversitesinin çok önemli bir ismi taşıdığına vurgu yapan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Biz bu ismin çatısı altında eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerimizi sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şehirlerimiz ana ocağımızdır, baba ocağımızdır, yuvamızdır ve bir şekilde yaşadığımız yerdir. Uzakta kalsak bile ilk gideceğimiz yerdir. Şehirlerimizin bir ruhu vardır. Elbette şehirlerimizin güzel coğrafyası, ağaçları, ırmakları, dereleri, çayları, çeşmeleri bizim için çok anlamlıdır. Bahçeleri, tarlaları, içindeki konakları, camileri, türbeleri, ailemizin mezarlarının bulunduğu mezarlıklar, okulları, medreseleri ve meslek yüksekokulları bizim için çok değerlidir. Şehrimizi sevmek bu değerlere de sahip çıkmakla başlar. Ama her şeyden önce, "Bu değerlerimiz nelerdir?" yerin üstünde ve yerin altında, özellikle Hisarcık olunca yerin altında bor gibi kıymetli bir madenimiz var. Borun bize, ülkemize sağladığı değerler var. Bugün bor sadece bir hammadde değil, çok stratejik bir ürün. Bu ürünün yaşamımıza daha büyük katkı sağlaması için artık elektrikli otomobiller, yapay zeka ile çalışan çeşitli ürünler hayatımızın bir parçası oldu. İşte burada bu bizim değerli madenimize önemli bir alan açıldı."

"Şehirlerimizi, ilçelerimizi teker teker çalıştaylarla tartışıyoruz"

Şehirleri, ilçeleri teker teker çalıştaylarla tartıştıklarını, müzakereye açtıklarını ve değerlerini ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Rektör Kızıltoprak, " Her ilçemiz için yaptığımız bu sempozyumlarda inanılmaz ufuklara sahip oluyoruz, ufkumuz açılıyor. Geleceğe ait umudumuz artıyor. Şehirlerimizde yetişen insanlarımız, değerlerimiz var. Her şehrin gurur duyduğu kahramanları, bilim adamları, sanatçıları var. Onları yaşatmak istiyoruz. Gençlere ilham kaynağı olsun istiyoruz. Şehrimize ait bütün ortak alanlarımızı, parklarımızı daha sevimli, daha güzel ve daha yaşanır hale getirmek için neler yapabiliriz. İşte bu çalıştaylarda onları masaya yatırıyoruz. Şehrimizin büyükleriyle, kaymakamıyla, belediye başkanlarımızla, değişik bakanlıklarımıza bağlı müdürlerimizle ve şehrimize katkı sağlaya gazetecilerle, emekli öğretim üyelerimizle birikimlerimizi paylaşıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın sonucunda "Hisarcık Kitaplığı" ortaya çıkacak" dedi.

Rektör Kızıltoprak'ın ardından söz alan Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar," Bugün burada, güzel ilçemiz Hisarcık'ın kadim mirasını, kültürel zenginliklerini ve sahip olduğu doğal güzellikleri tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldik. İlçemizin tarihi, derin kökleri ve çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürel bir hazinedir. Bugün bu zengin mirası hep birlikte yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına önemli bir adım atıyoruz. Hisarcık, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin kültürel değerleriyle de öne çıkmaktadır. Yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayan insanlar, hayatlarını doğayla iç içe sürdürmüş, ürettikleri ürünleri ve kültürel birikimlerini nesilden nesile aktarmıştır. Bugün burada, bu mirası koruyup geliştirerek, yerel değerlerimizi daha geniş kitlelere tanıtma ve Hisarcık'ı bir marka haline getirme amacındayız. İlçemizin eşsiz doğasından elde edilen şifalı termal sular, geleneksel el sanatları ve mutfak kültürümüz, Hisarcık'ın karakterini şekillendiren unsurların başında gelir. Örneğin, yöremize özgü tarım ürünleri ve bu ürünlerden elde edilen lezzetler, Hisarcık halkının üretkenliğinin ve doğayla kurduğu uyumun en güzel göstergelerindendir. Bugün de bu değerleri yaşatmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Geleneksel adetlerimiz ve müziğimiz, kültürel kimliğimizin temel taşlarıdır"

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel adetlerimiz ve müziğimiz, kültürel kimliğimizin temel taşlarıdır. Atalarımızdan aldığımız bu mirası geleceğe taşımak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir onurdur. Bu çalıştay, yerel değerlerimizi güçlendirmek ve bu değerleri birer cazibe merkezi haline getirmek için önemli bir fırsat olacaktır. Bugün burada yerel yönetimler, akademisyenler ve halkımızla birlikte, Hisarcık'ın kültürel ve ekonomik potansiyelini nasıl daha iyi değerlendirebileceğimizi tartışacağız. Hep birlikte yeni fikirler geliştirecek, yerel ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıtırken kültürümüzü de gelecek nesillere aktaracağız. Bu vesileyle, Hisarcık'ın yerel ürünlerini, yemeklerini ve kültürel mirasını tanıtma amacıyla düzenlediğimiz bu çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür ederim. Hepimizin ortak hedefi, Hisarcık'ı sadece bir ilçe olarak değil, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan bir marka haline getirmek olmalıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yerel sanatçılar Yılmaz Vural ve Erdal Vural tarafından Hisarcık yöresine ait türküler seslendirildi. Çalıştayda Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler, Hisarcık ilçesinin ve Ahi Seydi Resul Türbesinin tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Eti Maden Emet Bor İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Savaş, Hisarcık Bor Maden Ocağının tarihçesi, üretim aşamaları ve bor madeninin kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Fırın kebabı ustası İsmail Altınok, meşhur Hisarcık Kebabının yapılışı ve özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Çalışkan, ilçede yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler konusunda bilgi verdi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Kilitçi, Hisarcık halk kültüründeki inanışlar hakkında çeşitli örnekler verdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Ceylan, Hisarcık ilçesinin turizm potansiyelini değerlendirdi. Çalıştaya, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güler, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Ceylan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Eti Maden Emet Bor İşletme Müdür Yrd. Mehmet Savaş, Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Çalışkan, Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA