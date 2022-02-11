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Hisarcıklıoğlu: "Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz" - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz"

11.02.2022 16:12
Hisarcıklıoğlu: "Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana ülke olarak sahibiz. Hepinizden ricam, birbirinizi ötekileştirmeyin" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana ülke olarak sahibiz. Hepinizden ricam, birbirinizi ötekileştirmeyin" dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş adamlarına plaket töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleşti.

Ödül töreninde açıklamada bulunan Başkan Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomide ülke olarak sıkıntılarımız var. Bir ülkenin ekonomisinde hiç sıkıntı olmama şansı yoktur. Aynı durum iş hayatında devamlı oluyor. Ordu ziyaretlerimizde sıkıntılarını ilimizin ilgili başkanları bizlere bildirdiler. Bizler de bu sorunu Ankara'da sizin adınıza çözmek için elimizden geleni yapacağız. Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana ülke olarak sahibiz. Geçmişte Türk özel sektörü olarak bu gösterdik. Bizim devletimizden tek isteğimiz dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda ringe çıkarsınlar. Biz gerisini bir türlü hallederiz. Geçmişte bunu nasıl yaptıysak yarında bunu yaparız. Rakibimiz hangi şartlarla üretiyorsa biz de aynı oranda imkan verilirse Türk insanı gerekeni yapar. Hepinizden ricam, birbirinizi ötekileştirmeyin" diye konuştu.

Gerçekleşen ödül törenine Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. - ORDU

Hisarcıklıoğlu: Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz
Hisarcıklıoğlu: Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz
Hisarcıklıoğlu: Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Fatsa, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Her türlü sıkıntıyı aşacak iradeye ve imkana sahibiz' - Son Dakika Ekonomi


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