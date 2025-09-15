Hizmet Üretimi Temmuz\'da Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin temmuz ayında yıllık yüzde 2,5 arttığını, aylık yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 14,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 arttı.

Hizmet üretimi bir önceki aya göre de yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,3 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı.