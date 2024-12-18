Honda ve Nissan Birleşme Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Honda ve Nissan Birleşme Görüşmeleri Yapıyor

Geniş Video İzle

Japon otomobil devleri Honda ve Nissan, elektrikli araçlarda rekabet için birleşme görüşmeleri yürütüyor.

18.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan'ın elektrikli araçlarda Çin ve ABD'den gelen şiddetli rekabetin ardından birleşme için görüşmeler yaptıkları bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticilerinin (Honda ve Nissan), ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edecek bir otomobil grubu oluşturmak amacıyla bir holding şirketi kurma olasılığını değerlendiriyor.

Honda, Nissan ve Nissan ile ortak olan Mitsubishi Motors Corp (MMC) yaptıkları ortak açıklamada, "Bu yılın mart ve ağustos aylarında duyurulduğu üzere, Honda, Nissan ve MMC her bir şirketin güçlü yönlerini birleştirmek ve gelecekteki işbirliği için çeşitli olasılıkları değerlendirmektedir. Ancak herhangi bir karar alınmamıştır." denildi.

Honda ve Nissan'ın birleşmesi gerçekleşirse yıllık 7,4 milyon araç üretimiyle 54 milyar dolarlık bir şirket oluşturacak. Yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

Anlaşma aynı zamanda 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme de olacak.

Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

Küresel otomobil üreticileri, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlanırken, birleşme veya işbirliklerini artırıyorlar.

Honda ve Nissan Mart 2024'te maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla elektrikli araç üretimi ve yazılım teknolojilerinde stratejik ortaklık için bir fizibilite çalışması başlatma konusunda anlaşmışlardı. Mitsubishi Motors da Ağustos 2024 görüşmelere katıldığını açıklamıştı.

Honda ve Nissan Birleşme Görüşmeleri Yapıyor
Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Nissan, Japon, Honda, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda ve Nissan Birleşme Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: Honda ve Nissan Birleşme Görüşmeleri Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.