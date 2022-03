HTLS Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank olarak 2020 yılında sağlıkla ilgili sektör kuruluşlarımızı 4 milyar 241 milyon TL'lik krediyle desteklerken 2021 yılında bu desteğimiz 5 milyar 300 milyon TL'ye ulaşmıştır." dedi.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin organizasyonuyla ilki 2018 yılında düzenlenen Health Technologies Leaders Summit (HTLS) - Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi İstanbul'da kapılarını açtı.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının konuşulduğu etkinliğin ilk günü "Sağlıkta Geleceğin Mimarları – Kişiselleştirilmiş Tıp" başlığı ile gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, böyle bir zirveye katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sağlığın gelişiminin desteklenmesinde öncü kuruluşlardan biri olduklarına dikkati çeken Arslan, insana değer veren sağlık adımları ile değer yaratan çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Arslan, sağlık sektörünün son birkaç yılda çevre, sürdürülebilirlik, yönetim yeteneklerinin de gelişmesiyle önemli bir büyüme ve değişim yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmet ortamı değişmekte, ürün ve ekipman sağlayıcılar sağlık sonuçlarını iyileştirmek için her geçen gün belirgin bir artışla teknolojiyi benimsemekte. Sağlık ihtiyaçlarının her geçen gün daha da arttığı gerçeğini dikkate alırsak, daha erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık için imkanların geliştirilmesi şu an dünyamız için kaçınılmazdır. Bu başlıkların sağlık sistemimizin güçlendirilmesinde, çağımızın öne çıkan ihtiyaçları olduğu açıktır. İyi işleyen bir sağlık finansman sistemi insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini kullanabilmeleri için gereklidir. Bizler sağlığımızın en önemli ihtiyacımız ve en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz.

Sağlık sistemindeki sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık uygulamaları koruyucu sağlık hizmetleri, mobil ve dijital sağlık çözümleri başta olmak üzere 2022 ve sonrasında sağlığın rotasındaki güncel ihtiyaçları geliştirebileceğimiz finansman modelleriyle, sağlığın aktörlerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Halkbank olarak 2020 yılında sağlıkla ilgili sektör kuruluşlarımızı 4 milyar 241 milyon TL'lik krediyle desteklerken 2021 yılında bu desteğimiz 5 milyar 300 milyon TL'ye ulaşmıştır. Sağlık ihtiyaçlarının ve alanlarının desteklenmesine olan inancımızı, çalışan 23 bin 500 personelimiz ve aileleri için de hayata geçirerek çalışan ve ailelerini destekleyen kuruluşlar içerisinde öncü olduk. Bu öncülüğümüz ile de bankamızın girişimlerini üç farklı uluslararası ödül ile taçlandırdık."

"Yeni faaliyetlerimize bu ay içerisinde başlamış olacağız"

Arslan konuşmasında sağlık alanında yaptıkları çalışmalar ve sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Salgının ilk günlerinden itibaren tüm çalışan ve ailelerinin sağlık ihtiyaçlarını yirmi dört saat kesintisiz olarak desteklediklerine dikkati çeken Arslan, çalışan ve tüketiciler için salgın süreci ve devamında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Arslan, kamu sektöründe ilk uzaktan çalışma mimarisini bankada gerçekleştirdiklerini anımsatan Arslan, şunları söyledi:

"Uzaktan çalışma mimarimiz bir model olarak bankamızda uygulanmaktadır. Şu an uzaktan çalışanların sağlıklarıyla sosyal gelişimlerini güçlendiren programlar uygulamayı sürdürmekteyiz. Buna benzer sağlığı merkezine alan birçok yenilikçi uygulamayı ülkemizde, çalışanlarımız için gerçekleştirmenin öncülüğünü yaptık. Çünkü insanlarımızı ve ailelerimizi, çalışanlarımızı, yaşamınızı ve geleceğimizi korumayı önemsiyoruz. Şimdi ise benimsediğimiz dijitalleşme sürecinde daha kolay, daha sürekli ve daha koruyucu sağlık hizmetleri, çeşitliliğimizi çalışanlarımız ile ailelerine ulaştırmak üzere yeni faaliyetlerimize de bu ay içerisinde başlamış olacağız."

"Dün olduğu gibi bugün de yarın da sağlığa hizmet eden tüm kuruluşlarımızın ve bireylerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Arslan, Türkiye'deki yaş alma ve dünya nüfusundaki yaşlanma konusuna da dikkati çekti.

Bu çerçevede yaşlılıkla gelen sağlık ve bakım ihtiyaçlarının da arttığını vurgulayan Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dezavantajlı gruplarımızın bakımlarının sağlanmasında ülkemizde bir sektör açığı olduğu aşikardır. Bu alanlarda yatırımların hizmete dönüştürülmesi kaçınılmazdır. Biz de bu alandaki gelişmeleri desteklemeyi arzu etmekteyiz. Görüldüğü üzere sağlığımız en değerli varlığımız ve gelişen dünyamız ile sağlığın ihtiyaçları da değişim ve gelişimi öngörmektedir. Dün 14 Mart'tı, insan hayatını her şeyin üstünde tutan etkin hizmet sunarak bu mesleği büyük özveriyle getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'ydı. Pandemiyle birlikte her geçen gün minnetimizin daha da arttığı zamanlardan geçmekteyiz.

İnsanlara nitelikli yaşam sunma, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının önceliğidir. Sağlıklı toplum olabilme yolunda sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına doktorlarımız ve sağlık personeli var gücüyle çalışmakta. Kendileri kadar ailelerinin fedakarlıkları yadsınamaz düzeydedir. Türkiye'de tıp alanında çalışan tüm sağlık personelinin sorunlarının iyileşeceği, emeklerinin karşılığını alabileceği, bilime katkılarının ödüllendirildiği daha iyi bir gelecek hepimizin temennisidir. Sağlığa yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır. Bu yatırım mutlu ve huzurlu yaşamı beraberinde getirmektedir. Halkbank ailesi olarak sağlıkla ilgili projelerin desteklenmesinde dün olduğu gibi bugün de yarın da sağlığa hizmet eden tüm kuruluşlarımızın ve bireylerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."