Hürmüz Boğazı'nda Geçiş İddiaları

28.02.2026 21:04
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattığı iddialarını yalanlamadı, ticari gemiler U dönüşü yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattığına yönelik iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmazken, bazı ticari gemilerin U dönüşüne geçtiği görülüyor.

İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığını iddia etti.

Uluslararası medyada bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılarak yayımlanan haberlerde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajları ilettiği bildirildi.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nın kapandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) yayımladığı uyarıda, bölgede "önemli ölçüde" askeri faaliyet olduğunu ve denizcilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ve diğer seyir veya haberleşme sistemlerinde aksama dahil olmak üzere artan elektronik parazit ve karışma ihtimallerini dikkate alması gerektiğini bildirdi.

UKMTO, Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerin uluslararası çağrı kanalı VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin iddialarla ilgili birden fazla rapor aldığını duyurdu.

Bu iddiaların şu aşamada doğrulanamadığını bildiren UKMTO, VHF Kanal 16'daki açıklamaların hukuken bağlayıcılığı olmadığını ve uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer üzerinde bir kısıtlama teşkil etmediğini açıkladı.

UKMTO, gemilerin seyrine çok dikkatli devam etmeleri uyarısında bulundu.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği yoğun şekilde devam ediyor ancak bazı konteyner gemilerinin Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda U dönüşü yaptığı görüldü. Bazı ticari gemiler ise Körfez'de beklemeye geçti.

Hürmüz Boğazı'nın ekonomik önemi

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

Hürmüz Boğazı'nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

