İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama - Son Dakika
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İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama

09.08.2023 16:25

65 yaş üstünün ücretsiz taşıma hakkının iptal olacağına yönelik iddialarla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, ''İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz.'' dedi.

Son dönemde bazı belediyelerin 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım hakkını iptal etmesinin ardından İstanbul için de benzer bir iddia ortaya atılmıştı. İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, iddiaları yalanlayarak uygulamanın devam edeceğini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ SEYAHAT ETMEYE DEVAM EDECEK

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama

BURDUR VE AKSARAY'DA ÜCRETSİZ TAŞIMAYA SON

Geçtiğimiz günlerde Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacağını duyurmuştu.

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk de, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (3)
  • Yener Polat: 65 yaş üstü maddi durumuna göre verilmeli ve keyfe keder değil gerektikçe kullanılmalı. Sırf belediye ücretsiz diye şehrin bir ucundan diğer ucuna toplanıp pazar yapmaya giden gruplar var. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Selim Kayisi: Burdur CHP de Aksaray AKP de. Yalnız AKP belediyesinin aldığı karar doğru bence. Neden minibüslere bedava binilsin ki ? bu kararı alan belediye zaten hatalıymış. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • İnci mercan: 65 yaş üstü adamin, kadının villası,arabası, bağı, bahçesi, ...var yine gidip ücretsiz bilet alıp onu kullanıyor cimriler, bu duruma bı araştırma getirilmeli. Nasıl olsa ücret yok diye hergun hastaneye gidenler var Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama - Son Dakika
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