İBB "deprem" raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe - Son Dakika
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Ekonomi

İBB "deprem" raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bininin dönüştüğüne yer verilen raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren ilçelerin ise Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olduğuna değinildi.

27.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "Kentsel Dönüşümde Rezerv Alan ve Riskli Alan Kavramlarına Dair Değerlendirme" raporu yayınladı. Raporda, 6306 sayılı "Kentsel Dönüşüm Yasası"nda geçtiğimiz Kasım ayında yapılan değişikliklerin ardından yeniden gündeme gelen rezerv alan ve riskli alan kavramları ile bu kavramların İstanbul'daki yansımalarını incelendi.

84 BİN RİSKLİ YAPI İLAN EDİLDİ

Rapora göre, İstanbul'da 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 70 adet riskli alan, 152 adet rezerv yapı alanı ve yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edildi. lan edilen riskli alanları çoğunlukla kamu mülkiyetinde bulunan, genellikle tek veya iki katlı düzensiz yapıların bulunduğu ya da rantı yüksek alanlardan oluştuğu belirlendi.

İBB 'deprem' raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe

800 BİN BİNADAN 84 BİNİ DÖNÜŞTÜ

Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bini dönüştü. Öncelikli ele alınması gereken Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu'nda ilan edilenin 5 katı dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Raporda "Sadece Tuzla ilçesinde bakanlığın ilan ettiğinin 38 katı büyüklükte bir alanda kentsel dönüşüm ihtiyacı mevcuttur" denildi.

İBB 'deprem' raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe

KANAL GÜZERGAHINA 2 MİLYON NÜFUS

Rezerv alan konusuyla ilgili öne çıkan en önemli ve en tehlikeli alanların başında Kanal İstanbul güzergahının geldiğine dikkat çekilerek "Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanlarda merkezi yönetim tarafından yapılan açıklamalara göre 500 bin, İPA'nın analizine göre 2 milyon yeni nüfus artışı öngörülmektedir" denildi.

İBB "deprem" raporu hazır! İşte İstanbul\'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe

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Son Dakika Ekonomi İBB 'deprem' raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cankanali: Ekrem 5 yıl yattın, yedin, içtin, kaydın... Dönüşen binaların hepsi müteahhittin kendini kurtarabildiği ve mal sahiplerine masraf düşmeyen yerler. Benim binamı kim dönüştürecek kardeşim, ben bu raporun neresindeyim. 35 105 Yanıtla
  • Cemal Hekim: Kimse boş yapmasın yok rezerv alan yok 650bin konut yok hibe yerel secim biter herşey unutulur 5 sene daha kimse uğramaz kendin uğraşsan mutahitle anlaşsan en iyi şartlarda 2.5milyon istiyor nasıl olacak kiramı ödeyecen ev kredi borcumu ödeyecen faturaları nasıl ödeyecen çoluk çocuğa nasıl bakacan yemeyecenmi icmeyecenmi anlayacağın bu şartlarda kentsel dönüşüme IMKANSIZ girilemez ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN 56 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Tabi bu dönüşüm çatalca Silivri tarafınlarında kendi adamlarına ücretsiz domates berber batlıcan fidesi dağıtmakla çözülmez 14 26 Yanıtla
  • Emre Aytekin: 99 öncesi tüm yapılar tehlikeli boş boş konuşmayın 34 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Afedersiniz ?? biber olacaktı:) 3 17
  • Abuzer Kadayıf: Devlet 1.400 veriyor yarısı bizden hesabı 700’ü hibe 3 13
  • Yadigar Kilcioglu: 99 öncesi için size katılıyorum fakat 1999-2008 arasında kanun çıkartılma süreci ve mütahitlerinde bu yeni sisteme ayak diremesini de dahil etmeniz gerekli. diye düşünüyorum. 6 7
  • Abuzer Kadayıf: Senin yoruma bile red çeken var bunlar saz Keman enstrüman sınırsız içeçek 3 6

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SON DAKİKA: İBB "deprem" raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe - Son Dakika
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