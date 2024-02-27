İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "Kentsel Dönüşümde Rezerv Alan ve Riskli Alan Kavramlarına Dair Değerlendirme" raporu yayınladı. Raporda, 6306 sayılı "Kentsel Dönüşüm Yasası"nda geçtiğimiz Kasım ayında yapılan değişikliklerin ardından yeniden gündeme gelen rezerv alan ve riskli alan kavramları ile bu kavramların İstanbul'daki yansımalarını incelendi.
Rapora göre, İstanbul'da 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 70 adet riskli alan, 152 adet rezerv yapı alanı ve yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edildi. lan edilen riskli alanları çoğunlukla kamu mülkiyetinde bulunan, genellikle tek veya iki katlı düzensiz yapıların bulunduğu ya da rantı yüksek alanlardan oluştuğu belirlendi.
Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bini dönüştü. Öncelikli ele alınması gereken Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu'nda ilan edilenin 5 katı dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Raporda "Sadece Tuzla ilçesinde bakanlığın ilan ettiğinin 38 katı büyüklükte bir alanda kentsel dönüşüm ihtiyacı mevcuttur" denildi.
Rezerv alan konusuyla ilgili öne çıkan en önemli ve en tehlikeli alanların başında Kanal İstanbul güzergahının geldiğine dikkat çekilerek "Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanlarda merkezi yönetim tarafından yapılan açıklamalara göre 500 bin, İPA'nın analizine göre 2 milyon yeni nüfus artışı öngörülmektedir" denildi.
Son Dakika › Ekonomi › İBB 'deprem' raporu hazır! İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe - Son Dakika
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