Üye Girişi
İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı - Son Dakika

İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı

17.02.2022 13:14
İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı

İBB'nin pandemi döneminde ekonomik güçlük çeken aileler için başlattığı yardım kampanyası, İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmuş ve toplanan paralara el konulmuştu. İBB'den bugün yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında toplanan 6.2 milyon TL İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgınına karşı ihtiyaç sahibi aileler için "Birlikte başaracağız" sloganı ile bir bağış kampanyası başlatmış ve yardım toplamaya başlamıştı. Ancak 30 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından "Yardım Toplama" konulu bir genelge yayımlandı ve belediyelerin yardım toplaması durduruldu.

SON KARARI DANIŞTAY VERDİ

Bu gelişme üzerine İBB Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Danıştay ise belediyelerin yardım kampanyası düzenleyerek para toplayamayacağına karar verdi.

İBB: 6.2 MİLYON TL DEFTERDARLIĞA AKTARILDI

Bugün İBB'den konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Büyükşehir Belediyesi, kampanya kapsamında toplanan 6.2 milyon liralık bağışın İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldığını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pandemide ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek için başlattığımız kampanyaya yapılan 6.2 milyon TL (1 Dolar 7 TL idi) bağışa el konulmuş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması engellenmişti. Son olarak bu bağışlar İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı. Kamuoyunun bilgisine"

İşte o paylaşım:

İBB'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahibi aileler için topladığı 6.2 milyon TL, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı
YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Türk Lirası, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'nin ihtiyaç sahipleri için topladığı para, İstanbul Defterdarlığı'na aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement