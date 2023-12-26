Ilgaz Tüneli, 6 yılda 9 milyon araç geçişine ulaştı

İç Anadolu Bölgesini Karadeniz'e bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde 6 yılda 9 milyon 39 bin araç geçiş yaptı. Ekonomiye 1 milyar liralık katkı sağlayan Ilgaz Tüneli sayesinde, yaklaşık 3,5 saatte geçilebilen Ilgaz Dağı, 30 dakikada aşılıyor.

Adına türküler yazılan, Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz Dağı'nda 6 yıl önce açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, sürücülere büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Özellikle kış dönemlerinde ağır tonajlı araçların yaklaşık 3,5 saatte aşabildikleri Ilgaz Dağı'nda ulaşım 30 dakikaya kadar düştü. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı, yolunun uzunluğu da 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Tünel ile hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. Tünel ile araçların amortisman giderlerinde de büyük tasarruf sağlanıyor. Tünelin açılması ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında da ciddi düşüşler meydana geldi. Bölgedeki trafik kazalarının oranı yüzde 1 seviyesine kadar indi.

Milyonlarca araç geçiş yaptı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, tüneli 2021 yılında 1 milyon 326 bin 45, 2022 yılında 1 milyon 202 bin 310 sürücü kullandı. Bu yıl, 11 ayda da 1 milyon 277 bin 500 araç Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçiş yaptı. 2016 yılından itibaren ise tünelden yaklaşık 9 milyon 39 bin araç geçiş yaptı. Günlük ortalama 3 bin 500 aracın kullandığı Ilgaz Tüneli, tasarruf katkısıyla ekonomiye yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağladı.

"Tünelin açılmasıyla özellikle Kastamonu ve Sinop bölgesindeki sanayi kuruluşlarımızın önü açılmış oldu"

Tünelin sürücülere büyük katkı sağladığını ifade eden Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) ile Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, tünel ile özellikle kış dönemlerden 3,5 saatte aşılabilen Ilgaz Dağı'nın 30 dakikada geçilebildiğini ifade ederek, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 2016 yılında açılması ile birlikte özellikle Kastamonu ve Sinop bölgesindeki tüm sanayi kuruluşlarımızın önü açılmış oldu. Ayrıca bölge insanına da şu şekilde faydası oldu. Özellikle nakliyeci esnafı, kış aylarında eski kamyonlarımızla Ilgaz Dağını 3 saatte zorlukla aşıyorduk. Şu anda bu araçlar artık tıra dönüştü. Bu tırlarla eski yoldan nakliyeci esnafının çalışmasının hiç şansı yok. Tünelimiz açıldıktan sonra şu anda günlük 120-125 tır sadece gidişte büyük firmalarından alınan malları Türkiye pazarına indiriyoruz. Buradaki geçişler tünel şeklinde olmasaydı bizim bu ürünleri müşterimize, fabrikanın müşterilerine zamanında ulaştırma gibi bir şansımız olmazdı. Ayrıca bölge halkı olarak Ankara veya başka illere gidecek insanların tüneli kullanarak daha az zamanda ulaşım sağladıklarını, ambulansların daha hızlı bir şekilde hareket ederek önemli hastalarımızı kısa sürede hastaneye yetiştirmeleri hayati önem taşımaktadır. Eski dağdan 3 saatte inerken buradan 10 dakikada geçiş yapıyoruz. Bunun ayrıca ekonomiye de büyük katkıları var. Çünkü bir aracın yakıtından tutun lastiğinden, balatasından, her türlü aşamasından tünelin büyük faydalarını görüyoruz. Tünel, 2016 yılından günümüze kadar kendisini büyük ihtimalle amorti ettiğini düşünüyorum. Bu da sonuçta vatandaşımızın ve devletimizin cebinde kalan bir para maddi yönden düşünüldüğünde. Ayrıca turist olarak ilimize gelmek isteyenler ya da tur otobüsleriyle şehrimizi gezmek isteyenler, kolaylıkla tünelden geçip günübirlik veya gece konaklayarak ilimiz ekonomisine de katkı sunduğunu düşünüyorum" dedi.

"Nakliyeciler, tünelden elde ettikleri tasarrufu esnaflara indirim olarak yansıtıyor"

Tünelin nakliye fiyatlarını da düşürdüğünü ifade eden Sarıahmetoğlu, "Kastamonu'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarımızın da ulaşım açısından nakliyelerden daha fazla farkları ödemeden nakliyesini yapıyoruz. Çünkü tünel açıldığında zaten bizler nakliyeci esnafı olarak indirim yapmıştık, şu anda aynı indirimi devam ettiriyoruz. Daha düşük faturalar ödüyorlar, bu şekilde diğer fabrikalarla rekabet etme gücüne sahip oldular. Bölge esnafı olarak dışarıdan gelen ürünlerde sadece Kastamonu'dan giden ürünler değil, dışarıdan bölgemize gelen gıda, hayvansal ürünler, her türlü ürünün buraya daha ucuza mal olmasını, ucuz nakliye ile gelmesini sağlamış oldu. Tünel olmadan Ilgaz Dağında 500 lira yakacağım motorine müşterime, esnaflara indirim yaparak getiriyorum. Onlarda burada tüketiciye daha az maliyette ürün satabiliyorlar. Bu yönden de faydası olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Ankara'ya en yakın liman olan İnebolu Limanının büyütülmesiyle tünelin limana büyük faydası olacaktır"

Ankara'ya en yakın limanın İnebolu Limanı olduğunu vurgulayan Sarıahmetoğlu, "Ankara, İnebolu Limanına yakın liman olduğu için ihracat gemileri geliyor ve buradan ihracat ürünleri taşınıyor. Buna da çok faydası oldu tünelin, bundan sonrada İnebolu Limanı şayet büyütülürse onun da Kastamonu'ya çok büyük faydası olacaktır. Şu anda 5 bin tonluk gemiler İnebolu Limanına yanaşabiliyor, fakat 20 bin tonluk gemiler limana giremiyor. Limanda büyütülürse eğer tünelin de limana faydası olacaktır. Çünkü Ankara'ya en yakın liman, İnebolu Limanı olacaktır. Nakliyeden tasarruf edilmesi açısından da fabrikalar İnebolu Limanını kullanacaktır. İnşallah akabinde İnebolu yolu üzerinde çalışmaları devam eden tünellerde faaliyete geçer. Kırık Barajının yapımının sürdüğü alanda Ilgaz Tüneli'nin devamında yapımı süren diğer tünellerde faaliyete geçerek yolun güzergahı değiştiği zaman Kastamonu lojistik merkezi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU