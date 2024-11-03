ICT Investment'a İhracata Katkı Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

ICT Investment'a İhracata Katkı Ödülü

ICT Investment, Afrika'daki projeleriyle 'İhracata Katkı Ödülü' aldı, yatırımlarını sürdürecek.

03.11.2024 13:16
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ICT Investment'a, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'ne bağlı İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleri dolayısıyla "İhracata Katkı Ödülü" verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi olan ICT Investment, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik "kazan-kazan" politikası çerçevesinde kıtada savunma sanayii ve sağlık projelerine odaklandı.

Bu bağlamda, şirket, Moritanya'da kurulan Hafif Kalibre Mühimmat Üretim Tesisi ile Moritanya'nın ilk savunma sanayii yatırımını gerçekleştirdi.

Yatırım, sadece savunma kapasitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda Moritanya'nın ekonomik ve teknolojik altyapısına katkı sağladı.

Şirketin, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta kurduğu sağlık merkezlerinde üroloji alanında sunduğu sağlık hizmetleri ise bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini artırdı ve yerel sağlık altyapısının gelişimine destek oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki üroloji merkezinin faaliyete geçmesi de şirketin sağlık alanındaki hizmetlerini genişletmekte ve bölgedeki sağlık sektörüyle bağ kurmasına olanak tanıdı.

Şirket, Doğu Afrika'da büyük bir mühimmat üretim tesisi inşaatına da devam ediyor.

Girişim, hem yerel iş gücü istihdamını artıracak hem de savunma sanayii alanında Türkiye'nin Afrika ile olan stratejik işbirliklerini güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICT Investment Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Osmanoğlu, ödülün, hem Türkiye'nin kalkınma hedeflerine hem de Türkiye'nin Afrika ile geliştirdiği stratejik ilişkilere sağladıkları katkının göstergesi olduğunu belirterek, savunma sanayii ve sağlık sektörlerinde Afrika'da gerçekleştirdikleri projelerin, hem yerel halkın refahına katkı sağladığını hem de Türkiye'nin küresel alandaki etkisini güçlendirdiğini aktardı.

Yatırımlarını genişleterek sürdüreceklerini, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve ileri teknolojiye dayalı savunma sanayii projeleriyle bölgedeki varlıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydeden Osmanoğlu, "Özellikle Moritanya, Kenya ve Doğu Afrika'da attığımız adımlar, Türkiye'nin 'kazan-kazan' stratejisine uygun olarak yerel ekonomilere katkı sağlarken istihdam yaratarak bölge halkının da kalkınmasına destek olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Osmanoğlu, önümüzdeki yıllarda yatırımlarını artırarak Afrika kıtasındaki diğer ülkelere de ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "İhracat rakamlarımızı 2025 yılında 30 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin büyüyen ekonomi vizyonu doğrultusunda, Afrika'nın geleceğinde de bir iz bırakmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Sağlık, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ICT Investment'a İhracata Katkı Ödülü - Son Dakika

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