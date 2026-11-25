Iğdır'da gerçekleştirilen "Uluslararası Kafkasya Kongresi", değişik ülkelerden 30'dan fazla akademisyen ile uzmanı bir araya getirdi. Kafkasya diplomasisi, bölgesel güvenlik, ticaret, kamu diplomasisi, medya ve akademik iş birliği konuları altı oturumda ele alındı.

Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi, iki gün süren yoğun bir programın ardından tamamlandı. Değişik ülkelerden akademisyen, uzman ve davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen kongrede Kafkasya'nın geleceği, bölgesel barış, ekonomik iş birliği ve uluslararası ilişkiler masaya yatırıldı. Kongrenin Iğdır'da düzenlenmesinin tesadüf olmadığına dikkat çekilirken, kentin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a, Ermenistan'a ve İran'a komşu konumuyla bölgesel ilişkiler bakımından önemli bir noktada bulunduğu vurgulandı. Kadim İpek Yolu'nun sadece ticareti değil, aynı zamanda dili, kültürü ve güven ilişkilerini de taşıdığına işaret edildi. İki gün boyunca yapılan altı oturumda 30'dan fazla uzman ve akademisyen görüşlerini paylaştı.

Kafkasya Diplomasisi oturumunda Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya perspektifleri ele alınırken, bölgenin geleceği açısından farklı ülkelerin diyalog kurmasının önemine dikkat çekildi. Kafkasya'da Bilim ve Akademi oturumunda ise Nahçıvan, Karabağ, Ardahan ve Kıbrıs'tan üniversite yöneticileri bir araya geldi. Oturumda üniversiteler arasındaki öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak eğitim programları ve araştırma projeleri değerlendirildi.

Kafkasya'da Kamu Diplomasisi oturumunda, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasında kamu diplomasisinin rolü ele alındı. Üniversitelerin, Türkiye'nin Kafkasya'ya yönelik kamu diplomasisi politikalarına katkı sağlayabileceği belirtildi. Stratejik Akıl, Bölgesel Güvenlik ve Ticaret oturumunda ise değişen küresel düzen içinde Kafkasya'nın konumu, güvenlik ile ekonomik iş birliği arasındaki ilişki ve ticaret koridorlarının önemi tartışıldı. İstikrarlı ticaret yollarının ancak güvenli bir bölgesel ortamda mümkün olacağı ifade edildi. Kafkasya'da Medya ve Stratejik İletişim oturumunda medya manipülasyonu, stratejik iletişim ve barış dili başlıkları ön plana çıktı. Sahte hesaplar, bağlamından koparılmış görüntüler ve yapay zeka ile üretilen içeriklerin toplumlar arasındaki algıyı etkilediğine işaret edilerek, dezenformasyonla mücadelenin ve doğru iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Kongrenin son oturumu olan Uluslararası Kafkasya Perspektifi başlıklı bölümde ise Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Ermenistan'dan katılımcılar, bölgeye ilişkin farklı tarihi deneyimlerini ve ulusal önceliklerini paylaştı. Görüş ayrılıklarına rağmen ortak bir gelecek çerçevesi oluşturulabileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kongrenin kapanış değerlendirmesinde üç temel sonuca dikkat çekildi. İpek Yolu'nun yeniden canlanmasının yalnızca demir yolu, kara yolu ve boru hattı projeleriyle sınırlı olmadığı, güven, karşılıklı tanıma ve kalıcı barışın da bu sürecin temel unsurları olduğu belirtildi. Üniversitelerin bölgesel iş birliğinde seyirci değil, bilgi üreten ve gençleri bir araya getiren aktif aktörler olması gerektiği ifade edilirken, medyada, kamu diplomasisinde ve kültürel temaslarda ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanılmasının önemi vurgulandı. İki gün süren Uluslararası Kafkasya Kongresi, bölgesel iş birliği, diyalog ve ortak gelecek perspektifine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kongre Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, üç ülkeye sınırı bulunan, Anadolu'nun uç beyliği ve İpek Yolu'nun Türk dünyasına kavuştuğu nokta diye tanımladığı Iğdır'da kongrenin iki gün süresince karnaval ve festival havasında geçtiğini ifade ederek, "Altı farklı oturumda, hem ülkemizden hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen, alanlarında uzman 30'dan fazla diplomat, bilim insanı, siyasetçi, basın mensubu ve ulusal haber ajanslarının temsilcilerini ağırladık. İki gün boyunca altı oturumda Kafkasya bölgesindeki kamu diplomasisini konuştuk. Zengezur Koridoru özelinde açılan yolların, eski İpek Yolu'nun yeniden canlanmasına vesile olacak bu güzergahın; ticari, ekonomik, sosyal, uluslararası ilişkiler, toplumlar arası ve medeniyetler arası ilişkiler açısından neler getireceğini, kalıcı barış adına hangi potansiyelleri barındırdığını bir masa etrafında ele aldık ve değerlendirdik. Bu konularda çok farklı görüş ve öneriler ortaya konuldu. Akademisyenler, siyasetçiler, ekonomistler ve basın mensupları farklı görüşlerini dile getirdiler. Bu görüşlerin tamamını derleyip toparlayacak, yazılı bir metne dönüştüreceğiz. Son nihai teyitlerin alınmasının ardından metinleri özel bir tasarım, grafik tasarım ve mizanpaj çalışmasıyla kitaba dönüştüreceğiz. Ardından başta Kafkasya bölgesi ülkelerinin dilleri olmak üzere, dünyanın yaygın dillerine tercüme ederek herkesin bilgisine sunacağız. Sonuç bildirgesi kitapçığında yer alacak görüş ve değerlendirmeleri, bölge ülkelerindeki karar alıcılara, siyasetçilere, yatırımcılara ve iş insanlarına ışık tutacak, yol gösterecek bir rehber olması umuduyla kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.