İHBİR Dubai'de düzenlenen Yummex Fuarı'na çıkarma yaptı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, MENA bölgesi- Orta Doğu pazarlarının dinamik pazarlar olduğunu belirterek, "Türk firmalarının inovasyon tarafı güçlü. Sürekli yeni ürün geliştiriyorlar, ürünleri farklılaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

İHBİR, 7-9 Kasım'da Dubai'de düzenlenen şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarı Yummex Middle East 2021'e info stant ile katılım sağladı.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, fuar ve İHBİR olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 15 yıldır düzenlenen fuarın sektöre etkisine işaret ederek, 5 yıldır fuarı desteklediklerini, bu yıl fuarda yaklaşık 40 katılımcı firma bulunduğunu bildirdi.

Türk ürünlerinin kalitesini anlatma, ürün çeşitliliğini sağlama, ürünleri anlatabilme açısından bu fuara destek verdiklerini aktaran Soyyiğit, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisiyle birlikte son 2 yıldır fuarlar düzenlenemiyordu fakat şunu görüyoruz ki alıcı firmalar farklı ürünler bulabilme, tedarikçileriyle tekrar buluşabilme noktasında fuarlara yoğun katılım gösteriyor. Bu da katılımcı firmalar için önemli bir avantaj.

Türkiye'nin çikolata şekerleme sektöründe Orta Doğu ülkelerinde ciddi bir pazar payı var. En fazla ihracat yapan ilk 5 ülke arasındayız. Bu rakamlar, sürekli yukarı doğru çıkmakta. Türk firmalarımız pazar paylarını süratle arttırmak durumunda. MENA bölgesi-Orta Doğu pazarları sürekli dinamik pazarlar. Tüketiciler, farklı ürün grupları görmek, sürekli lezzet çeşitliliği bulmaya çalışıyor. Türk firmalarının inovasyon tarafı güçlü. Sürekli yeni ürün geliştiriyorlar, ürünleri farklılaştırıyorlar. Bu da tüketici beklentilerini karşılama anlamında önemli bir etken. Dolayısıyla da Türkiye'de tüketilmesi için de önemli bir avantaj sağlıyor. "

"Türkiye'nin kapasitesi, kalitesi yüksek"

Aydın Soyyiğit, Türkiye'nin kapasitesinin, kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, bölgedeki ithalatçı ve tüketicilerin Türk ürünlerine talep gösterdiğini, Türk ürünlerini takip ettiğini bildirdi.

Kültürel benzerliklerin de bu talepte önemli etkisi bulunduğunu aktaran Soyyiğit, "Türk dizilerinin önemli etkisi var, çapraz etkilerimiz var. İnsanlar Türkiye'yi çok daha iyi biliyorlar, çok daha iyi tanıyorlar. Ürünlerine de daha fazla değer veriyorlar. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Burası Türkiye için vazgeçilmez bir pazar. Dolayısıyla biz de buradaki bütün aktiviteleri elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fiziki ve online alım heyetlerimiz devam edecek"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soyyiğit, salgın döneminde düzenledikleri sanal alım heyetleri hakkında da bilgi verdi.

Pandemi öncesi fiziki olarak alım heyetlerini yoğunlukla yaptıklarını, Güney Amerika başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerden çok iyi sonuçlar aldıklarını aktaran Soyyiğit, alım heyetlerinin sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti.

Soyyiğit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alım heyetlerinin katma değerli ihracat yapma açısından da çok büyük faydaları oldu. Pandemiden sonra da tabii o süreç içerisinde fiziki olarak alım heyetlerini yapamadık fakat o dönemde 30'a yakın sanal alım heyeti düzenledik. Bu da direkt alıcı firmalarla online ortamda buluşma açısından çok önemli bir fırsattı. Bunlar devam edecek. Yakın zamanda fiziki alım heyetlerimiz de başlıyor. Fiziki olarak, online olarak yapmış olduğumuz çalışmaları sayısal olarak da artırarak devam edeceğiz."

İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu'na katılan İHBİR üyesi, Tatlan Gıda Genel Müdürü Bahar Yurt da fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İHBİR'in platforma verdiği destek ve fuara katılımlarından duydukları memnuniyeti aktaran Yurt, katılım sağladıkları ilk fuar olması dolayısıyla verdikleri destekten dolayı İHBİR'e teşekkür etti.