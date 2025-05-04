İhlas Mağazası Adana'da 11. Şubesini Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

İhlas Mağazası Adana'da 11. Şubesini Açtı

İhlas Mağazası Adana\'da 11. Şubesini Açtı

İhlas Mağazası, Adana'da 11'inci şubesini açarak uygun fiyatlarla motosiklet satışı yapacak.

04.05.2025 10:33
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İhlas Mağazası, Adana'da 11'inci şubesini açtı. Törenle hizmete giren mağazada Arora motosikletler, elden taksit ve uygun fiyatlarla vatandaşlara satılacak.

İhlas Mağazası ile Arora Motosiklet'in iş birliği yaparak tasarladığı konsept motosiklet satış mağazası ve kentteki 11. İhlas Mağazası, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde törenle hizmete açıldı. Törene, birim müdürleri ve mağaza yetkililerinin yanı sıra Arora Motosiklet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünverdi katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin ve Türkiye'nin en önemli motosiklet üreticilerinden Arora Motosiklet'in de satışlarının yapılacağı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

"Arora ile güzel bir işbirliği yaptık"

Mağazanın açılışında konuşan İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, 11'inci şubenin konsept bir mağaza olduğunu belirterek, "Motosiklet konsept mağazalarımızın ikincisini Adana'da yapıyoruz. Müşterilerimizden gelen yoğun talepler sonucu yeni bir konsept ile onlara hizmet vermeye başladık. Buralar sadece motosiklet satan mağazalar. Birçok tedarikçi firmamız var ve bunların başında gelen Arora firması. Onlarla güzel bir iş birliği yaptık. Kendileri ürünlerini satış sonrası servis hizmetleri ve ürün kalitesiyle aranan bir marka. Adana'nın en güzel lokasyonlarında bu işi yapıyoruz" dedi.

"Çok büyük bir talep var"

Pandeminin ardından motosiklet satışlarının arttığını ve İhlas Mağazaları ile bu satışları canlandırdıklarını anlatan Geleri, "Pandemiden sonra insanların ulaşım tercihleri değişti. Motosiklet en ucuz ve en kolay ulaşım aracı oldu. İhlas Mağazalarında elden taksit ve kolay ödeme yöntemleri var. Bu nedenle de çok tercih ediliyoruz. Çok büyük bir talep var. Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın motosiklet satılıyor. Dünya sıralamasında Türkiye en çok motosiklet kullanan ülkelerden bir tanesi. Bizler de satışlarımıza başladık ve her geçen gün bu konsept mağazaların sayısı artacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İhlas Mağazası Adana'da 11. Şubesini Açtı - Son Dakika

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