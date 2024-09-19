İhracatta Rekor, Büyümeye Devam!

Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ülkemizin kalkınması, ihracatın büyümesi için elimize valizlerimizi, çantalarımızı alacağız, fuar fuar, dünyada şehir şehir gezmeye devam edeceğiz." dedi.

Aydın, ASKON Malatya Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2024 yılının sadece Türkiye açısından değil, dünyanın tamamında, özellikle gelişmiş ekonomilerde ekonomik daralmalar getirdiğini, Amerika ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik daralmaları hep birlikte takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı, Orta Asya'da yaşanan sorunlar ve Körfez'de yaşanan sıkıntılara, bütün bu zorluklara rağmen 2024 yılı ağustos ayını ihracatta yaklaşık yüzde 2,4'lük büyümeyle kapattığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinde en çok ihracat yapılmış bir ay olarak ağustos ayını tamamladık ve son 12 ayda yine ağustos ayı itibarıyla yine Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 262 milyar doların üzerinde bir ihracatla ağustos ayını kapatmış olduk, yani son 12 ayı kapatmış olduk. Yıl sonu hedefleri, bu sene yüzde 4'lük bir ihracatta büyüme beklentisi var. OVP'deki son düzenlemelerle birlikte de yıl sonu konulan hedeflere ulaşılacak gibi görünüyor. İstihdama bakıldığında son 12 ayda 1 milyon 100 binin üzerinde yeni istihdam sağladı Türkiye'deki siz değerli iş adamları. Yaşanan bütün afetlere, sıkıntılara çevrede yaşanan küresel krizlere rağmen biz Türkiye olarak hem istihdamda bir artış, işsizlik rakamlarına bakıldığında da yüzde 1'e yakın bir düşüşle yüzde 8,8'lere inmiş bir işsizlik rakamları görüyoruz. Tabii ki sıkıntılarımız var. Enflasyonla mücadelede başta devletimiz olmak üzere biz iş dünyası olarak gayret etmeye devam etmek zorundayız."

Ülkenin büyümeye de devam ettiğini belirten Aydın, "Bu pahalılık ortamı, bu belirsizlik ortamı, tüm bu belirsizliklere rağmen de hem bir yandan büyüyoruz, ihracatımız artıyor ki bazen krizleri yaşarız ancak en büyük sıkıntı bir iş adamı için en kötü senaryo, en kötü durum bilinmezlik durumudur, öngörüsüzlük durumudur. Bugün dünyada böyle bir dönemden geçiyoruz. İş dünyası olarak evet bu zorlu süreçlerden geçiyoruz. OVP süreci devam ediyor. OVP'de alınan rakamlar belli. 2027'ye kadar açıklanan hedefler belli. Hem ihracattaki hedefler belli hem büyümedeki hedefler belli. Ancak bu hedeflere ulaşmak siz değerli Anadolu aslanlarının daha fazla gayretlerine muhtaç. Hep birlikte gayret edeceğiz. Ülkemizin kalkınması, ihracatın büyümesi için elimize valizlerimizi, çantalarımızı alacağız, fuar fuar, dünyada şehir şehir gezmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Orhan Aydın, daha sonra genel kurulun açılış törenine katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e plaket verdi.